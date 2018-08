Ťaživá spoveď manželky Vajdovej milenca z ústavu: Herečka odo mňa schytala päsťou!

Povedala, ako to je! Herečka Petra Vajdová (33) si okrem triezvej hlavy z protialkoholickej liečebne odniesla aj ženáča Martina (43), do ktorého sa mala zamilovať a s ktorým má dokonca plánovať rodinu! Informáciu o vzťahu so ženatým vodičom priniesol exkluzívne Nový Čas pred pár dňami.

Milenci, ktorí sa po predčasnom odchode zo zariadenia zdržujú na neznámom mieste, sa však ešte stihli stretnúť zoči-voči s Martinovou manželkou Renátou (39). Tá si po šokujúcom stretnutí s Vajdovou servítku pred ústa rozhodne nedáva a Novému Času priznala, že si to s herečkou vybavila rovno päsťami! Vajdová sa na protialkoholickom liečení v českom Kroměříži zahľadela do kamionistu Martina. Vrásky na čele jej pritom nerobil ani fakt, že rovnako ako ona aj jej nová láska má problémy s alkoholom. Pritom už v minulosti si herečka prešla inými turbulentnými vzťahmi, nevynímajúc ženatého režiséra, kvôli ktorým sa dostala tam, kde je teraz.

Zdá sa však, že sa vôbec nepoučila. Tentoraz sa opäť zavesila na ženáča z liečebne, na ktorého doma čakala manželka! Renáta, ktorá s Martinom tvorí pár už osem rokov, nám prezradila všetko o jej manželstve a aj prvom kontakte s milenkou svojho muža. „Náš vzťah trval rok a potom sme sa vzali. Manželmi sme pritom boli sedem rokov, čiže dohromady sme boli spolu osem. Naše manželstvo fungovalo a aj ľudia okolo nás nám stále hovorili, že sa k sebe hodíme,“ zverila sa Novému Času brunetka, ktorá stále nenachádza príčinu, kde sa stala chyba a prečo jej manželstvo stroskotalo.

Vášnivé stretnutie

Posledným klincom do rakvy bola pre brunetku schôdzka s manželom, na ktorú nečakane a bez hanby zavítala aj Vajdová. „Manželka sa Martina pýtala, prečo neprišiel sám, ako sa dohodli, na čo on odpovedal, že Petra chcela ísť s ním,“ opísal stretnutie návštevník podniku, čo nakoniec potvrdila aj Renáta. Vyhrotená situácia nakoniec viedla až k tomu, že Martinova žena sa neovládla a na milenku svojho manžela zaútočila aj fyzicky. „Dala som jej päsťou ,do držky´. Uľavilo sa mi, a tým to pre mňa skončilo,“ priznala Novému Čas brunetka.

„Petra sa môže vyhovárať, že ona je slobodná a na vine je môj manžel, lebo on bol zadaný. Nehovorím, že nie. Určite bola aj iniciatíva z jeho strany, ale keď žena neprejaví záujem, tak to muž po čase vzdá. Ona mu však zrejme dala podnet, ktorého sa potom chytil,“ dodala Renáta. Podľa informácií nášho zdroja mala trojica preberať aj ďalšie plány, ktoré sa Martinovej manželke museli počúvať len veľmi ťažko. „Rozprávali sa o tom, ako si chcú Petra s Martinom spolu založiť rodinu.“

Nečakaná zrada

Obrovská rana pre mladú ženu pritom prišla vo chvíli, keď Martinovi chýbal len týždeň do ukončenia liečenia a Renáta sa tešila, ako si prítomnosť svojho partnera bude znova naplno užívať. Vtedy však prišla správa, že Martin sa už domov nevráti a aby toho nebolo málo, po jeho boku je nová žena. „Keď mi potom oznámil, že má novú známosť a že je zamilovaný, tak som to nevedela dlho vstrebať. Stále to nechápem. Ešte týždeň pred tým, než aj s ňou odišiel z liečenia, bol doma a normálne sme spolu fungovali ako manželia,“ prezradila Novému Času so smútkom v hlase Vajdovej sokyňa. Pre Renátu to teda znamenalo, že prišla o manžela a jej budúcnosť sa rozpadla ako domček z kariet. „Najhoršie na tom všetkom však je to, že mi rozprával, že keď mu liečenie skončí, tak spolu odídeme niekde do zahraničia. Stále plánoval našu budúcnosť, kam pôjdeme a čo budeme robiť,“ vysvetlila nám na záver brunetka.