Odsúdili iba 18-ročnú tínedžerku: Dievča pripravovalo teroristický útok, dostalo doživotie

Na doživotie, najmenej však na 13 rokov väzenia odsúdili v piatok v Británii 18-ročnú Safaau Boularovú, ktorá bola obžalovaná z prípravy teroristického útoku na britskom území. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Boularová je najmladšou Britkou odsúdenou za prípravu teroristického činu v Spojenom kráľovstve.

Podľa sudcu Marka Dennisa je Boularová poslednou členkou britskej, čisto ženskej teroristickej bunky, ktorá skončila vo väzení. Už v júni poslal súd na minimálne 16 rokov za mreže Safaainu sestru Rizlaine Boularovú (22), ich matka Mina Dichová dostala šesť rokov a deväť mesiacov.

Safaa Boularová bola usvedčená z prípravy teroristických činov a tiež z toho, že sa v minulosti pokúsila vycestovať do Sýrie, aby sa tam pridala k militantom z tzv. Islamského štátu (IS). Polícia ju však v apríli 2017 zadržala. Po smrti svojho snúbenca - bojovníka IS - v rovnakom roku sa tínedžerka zamerala na prípravu teroristického útoku v Londýne. Na jeho vykonanie sa pokúsila prehovoriť svoju staršiu sestru Rizlaine. Tej podľa prokuratúry

Rizlaine aj matka oboch sestier Mina Dichová sa už priznali k tomu, že po tom, čo Safaau v apríli 2017 zadržali, prevzali ony dve kontrolu nad prípravou útoku a zároveň plánovali spáchať vlastný útok.