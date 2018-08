Úkladná vražda trojice ruských novinárov: Moskva už tuší, prečo prišli o životy

Vražda trojčlenného štábu ruských novinárov v Stredoafrickej republike (SAR) mala podľa prvých poznatkov vyšetrovateľov lúpežný motív. Informovala o tom v piatok na Twitteri hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.

Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy ruskí novinári chceli v SAR navštíviť základňu, na ktorej majú prechádzať výcvikom žoldnieri z Ruska. Na základňu ich však nevpustili, pretože nemali akreditáciu od ministerstva obrany SAR.

Na tejto základni pôsobí aj súkromná vojenská spoločnosť známa pod názvom Vagnerova skupina, spájaná s oligarchom Jevgenijom Prigožinom, o ktorom sa v ruských médiách píše ako o "Putinovom kuchárovi". Žoldnieri z Vagnerovej skupiny sa podľa Echa Moskvy zapojili do bojových operácií v Donbase a pôsobia aj v Sýrii.

Zacharovová ďalej informovala, že členovia štábu cestovali do SAR s turistickými vízami, miestne orgány nepožiadali o akreditáciu a nemali oblečené nepriestrelné vesty. Obeťami útoku, ku ktorému došlo v SAR začiatkom týždňa, sa stali novinár Orchan Džemaľ, režisér a dokumentarista Alexandr Rastorgujev a kameraman Kirill Radčenko. Na ich telách, ktoré by mali prepraviť do vlasti v nedeľu, sa našli strelné zranenia, nie však stopy po mučení.

Agentúra Interfax vo štvrtok citovala stredoafrický denník Palmares Centrafrique, ktorý s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že trojicu ruských novinárov uniesli a vypočúvali povstalci z oddielu Nureddina Adema - jedného z vodcov islamistického hnutia Séléka. Títo povstalci ovládajú okolie mesta Dekoa, ktoré leží na polceste medzi mestami Sibut a Kaga Bandoro, kde došlo k vražde Rusov.

Centrum riadenia vyšetrovaní (CUR), založené bývalým ruským ropným magnátom Michailom Chodorkovským, ktoré platilo cestu novinárov do SAR, aby tam nakrútili film o súkromných vojenských spoločnostiach, však upozornilo, že miestnym novinárom "sa nedá veriť". CUR dodalo, že nedisponuje informáciami o únose a vypočúvaní novinárov islamistami.

Hovorkyńa ruského rezortu zahraničných vecí kritizovala v piatok na tlačovej konferencii hrubé nepresnosti, ktoré sa v súvislosti s pôsobením ruských poradov v SAR objavili v médiách. Momentálne tam legálne so súhlasom príslušnej komisie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov pôsobí podľa jej slov päť vojenských a 170 civilných poradcov na základe žiadosti prezidenta krajiny. Poradcovia sa nepodieľajú na bojových operáciách. Ich úlohou je výcvik príslušníkov vládnych síl, ako aj ich príprava s cieľom osvojiť si ovládanie zbraní a techniky ruskej výroby.