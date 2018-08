Riešenie pre každého, komu lezú horúčavy na nervy: V tejto prírodnej chladničke zabudnete na peklo vonku!

Príjemné osvieženie! V súčasných horúčavách turisti v Slovenskom raji veľmi vyhľadávajú ochladenie v prekrásnej Dobšinskej ľadovej jaskyni. Tá je v podstate najväčšou prírodnou chladničkou.

Hoci vonku v okolí sa tu na poludnie teplomer šplhá k 25 stupňom Celzia, pred vstupom do podzemia v nadmorskej výške takmer tisíc metrov je to len 15 stupňov a počas prehliadkovej trasy sa návštevníci musia aj zababušiť. Priemerná teplota sa totiž celoročne pohybuje pod bodom mrazu. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Od roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva a jej zaľadnenie tisícročia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až 950 metrov.

„Turisti si jaskynnú teplotu pochvaľujú, hoci sa musia obliecť. Ja som už zvyknutá a môžem potvrdiť, že toto osvieženie a otužovanie mi pomáha. Nie som chorá, práve naopak,“ povedala sprievodkyňa Nikola Fifiková. Poľské sestry Marta (13) a Zoša (9) z Gdaňska mali radosť, že v lete majú vlastne počas prázdnin zimu. „Je tu fajn, trochu chladno, ale príjemne,“ povedali spoločne. Fakt, že jaskyňa je neustále navštevovaná, potvrdil aj správca Ľubomír Očkaik. „Máme tu až 113-tisíc metrov kubických ľadu a aj napriek globálnemu otepľovaniu a v podstate už len dvom ročným obdobiam každoročne pribudne 1-2 centimetre nového ľadu,“ vysvetlil. V piatok bola teplota v jaskyni -0,1 stupňa. Ročne jaskyňu navštívi vyše 80-tisíc turistov. Prehliadka na trase 515 metrov trvá 30 minút a vstupné je 8, resp. 4 eurá.

Teploty

V jaskyni: -0,1 °C

Pred jaskyňou: 15,1 °C

V okolí: 25 °C