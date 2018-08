Exmanželka prezidenta Kisku lieta v problémoch: Začala stavať načierno?!

Poriadne si zavarila! Bývalá manželka slovenského prezidenta, Mária Kisková, čelí problémom pre čiernu stavbu. Nezávislá poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja totiž začala stavať koncom júna na svojom pozemku skôr, než starosta stihol podpísať stavebné povolenie.

Nový Čas preveril tip od čitateľa Jána, podľa ktorého má Mária Kisková stavať bez platného stavebného povolenia. „Stavba je neoznačená, nie je riadne zabezpečená a už minimálne mesiac na nej prebiehajú stavebné práce,“ povedal čitateľ. Informáciu sme preverili na mieste a rozprávali sme sa aj so starostom Bernolákova, Richardom Červienkom. Prvý muž mesta však uviedol, že povolenie na stavbu nevydal. „Niekedy v polovici augusta tam ideme vykonať stavebný dohľad, majiteľka pozemku bude vyzvaná, aby predložila právoplatné stavebné povolenie. Až keď ho nepredloží, môžem konštatovať, že ide o čiernu stavbu,“ vysvetlil starosta.

Mária Kisková sa bráni tým, že povolenie jej nebolo vydané v riadnej lehote. „Ide o normálne stavebné konanie na záhradný domček s terasou v Bernolákove. Nič iné tam nestaviam ani neplánujem. Prebehlo zisťovacie konanie bez námietok za účasti stavebného úradu Bernolákovo a stavebný úrad mal vydať povolenie do 30 dní. Nebola som vyzvaná ani na doplnenie, všetko prebehlo ako malo," povedala Kisková. Lenže to starosta popiera. „Bola dodržaná štandardná 30-dňová lehota, posledný dokument do spisu doložili 16. júna. Dňa 16. júla bolo u mňa pripravené stavebné povolenie na podpis, keď som však zistil, že medzitým začala stavať načierno, to povolenie som už podpísať nemohol,“ objasňuje. Podľa informácií Nového Času po dedine kolujú zvesti, že prezidentova exmanželka sa chystá kandidovať na post starostky Bernolákova. Oficiálne to však nepotvrdila.