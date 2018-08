Pri návrate z Rakúska zomreli traja robotníci, otec oplakáva syna Stanislava († 27): Dodávku smrti som mal šoférovať ja!

Neopísateľný smútok zavládol v troch rodinách. V piatok skoro ráno pri obci Lada sa v miernej zákrute čelne zrazili dve autá. V dodávke sedela partia robotníkov, ktorí sa snažili zarobiť v Rakúsku, aby ich deťom nič nechýbalo. Žiaľ, k svojim milovaným sa už nikdy nevrátia.

Otcovi vodiča Stanislava († 27) budú ešte dlho znieť v ušiach posledné slová jeho syna. Dodávku smrti mal totiž pôvodne šoférovať on. Dodávku Fiat Ducato svojim zamestnancom na cestu domov poskytla rakúska firma. Robotníci, ktorí v zahraničí pracujú ako viazači, smerovali od Prešova smerom na Vranov nad Topľou. „Jej vodič z doposiaľ neznámej príčiny prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oprotiidúcim nákladným motorovým vozidlom Iveco Daily, ktorého vodičom bol Dávid (26) zo Želmanoviec,” informovala policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Narodenín sa nedožil

So stratou syna sa nevie zmieriť najmä Stanislav Kura. Brigáduje v Rakúsku, presne tam, kde brigádoval aj jeho syn, ktorý šoféroval fiat. „Ani sa mi nesnívalo, že sa také niečo môže synovi stať. To ja som mal ísť tou dodávkou. Ale zmenilo sa to, on chcel ísť, že je mladší. Ja som šoféroval z firmy požičané osobné auto s ďalšími štyrmi,“ prezradil zronený otec.

So synom si telefonovali približne každú polhodinu. Stano bol podľa neho skúsený šofér a robil v jazde prestávky. „Z Viedne sme vyrazili o deviatej. Išli sme pomaly. O jedenástej sme sa stretli v Bratislave, dotankovali sme. Ďalšiu prestávku mal v Žiline na benzínke, aspoň polhodinovú. Za Popradom sa ozval. O pol štvrtej sme boli naposledy v kontakte. Ja som bol pri Prešove a on za Levočou. Povedal, že môžem pokojne ísť ďalej. To bolo posledné, čo som od neho počul...“ vraví smutne otec, ktorý domov do Vyšného Žipova dorazil pred štvrtou.

Synovi z domu volali okolo piatej, no už nedvíhal. Krátko nato sa dozvedel od polície hroznú správu. Trápi ho množstvo nezodpovedaných otázok. „Stano bol skúsený šofér, asi pol roka pracoval v Rakúsku. Cestu poznal. Veď každý druhý piatok tadiaľ chodil domov. Šoféri sa menili...“ trápi sa. Žiaľ je o to väčší, že Stanislav by v sobotu oslávil 28. narodeniny. Ostala po ňom žena Vierka a dve deti Stanko (9) a Lenka (5). „On bol poriadny človek. Nikdy nikomu neublížil. Nepil, nefajčil, každé euro šetril. Postavil dom, a to nemal žiadnu pôžičku!“ vraví smutne otec.

Smútok v rodinách

Náraz sa stal osudným aj pre Andreja Peštu († 40) a Róberta Kotlára († 45), ktorí sedeli na predných sedadlách. „Andrej šiel do Rakúska teraz prvýkrát, aby zarobil pre deti, lebo idú do školy. Máme šesť detí, najstaršia má 18, najmladšia 4. Neviem, čo budem robiť, musím sa o ne postarať,“ narieka Margita Muchová (34). S Andrejom boli spolu dlhých 19 rokov. „Príkladne sa staral o deti. Naposledy sme sa rozprávali v stredu. Tešil sa domov, aby sme ho čakali a sľúbil, že nám niečo kúpi... mala som ho veľmi rada...“ vzlyká Margita. Okrem troch mŕtvych sú po nehode ďalší šiesti muži hospitalizovaní v nemocniciach v Prešove a vo Svidníku. Všetci sú vo vážnom stave.