Diváci Farmy rozdýchavajú jednu zmenu za druhou: A to ešte nevideli, čo sa stalo s hospodárom Martinom!

V poradí už desiata Farma bude úplne iná, ako tie predchádzajúce.

Kvetku Horváthovú na pozícii moderátorky vystriedala Evelyn, medzi bežných súťažiacich z ľudu sa zaradia celebrity.

Jedinou stabilnou tvárou ostáva hospodár Martin Bagár. Aj ten sa však poriadne zmenil! Boli sme ho pozrieť na jeho statku.

Na Farme Etelka v Prašníku (okr. Piešťany) vládne pohoda, a to aj napriek tomu, že Martin práve pomohol na svet malému býčkovi, ktorý už spokojne odpočíval pod stromom. Ani nie tak mláďatko bolo pre nás prekvapením ako samotný Bagár. Výrazne sa totiž zmenil. V ústrety nám nevyšiel statný hospodár, na akého sme boli zvyknutí, ale pochudnutý chlap, ktorý na otázku, čo s ním je, s úsmevom odpovedal: „Od Veľkej noci intenzívne chudnem a športujem. Momentálne mám hmotnosť 103,5 kg a moja najvyššia dosiahnutá životná forma bola 129,6 kg. Takže 26 kg je dole, ale chcel by som to dotiahnuť na 96 kíl.“

S chudnutím mu pomáha exfarmárka Evička Zelníková. „Navrhla mi jedálny lístok a ja ho striktne dodržiavam. Som poslušný žiak. Nejem zemiaky, chlieb, cestoviny, sladkosti... Niekedy som ale taký hladný, že by som zjedol aj klince,“ smeje sa hospodár, ktorý všetko konzultuje s odborníkmi a má aj osobného trénera.