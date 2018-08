Hospodár Martin: Táto Farma rozoštve súťažiacich s celebritami! Výmena moderátorky nie je jediná novinka

Drsné podmienky, množstvo špiny, intrigy a boj o 75 000 €! Naoko rovnaká a predsa iná bude markizácka Farma X, ktorá odštartuje na obrazovkách už na jeseň.

Moderátorku Kvetu Horváthovú (41) nahradila mladšia Evelyn (28) a k tváram z ľudu pribudli aj známe tváre. A Markíza nastavila podmienky šou tak, že medzi obyčajnými súťažiacimi a celebritami rozpúta peklo!

Onedlho TV Markíza odštartuje už po desiaty raz reality show Farma. Sotva televízia rozbehla nakrúcanie, už rozdelila divákov na dva tábory. Pokojnú hladinu zabehnutej šou rozvírila správa, že vo Farme skončila ostrieľaná moderátorka Kveta Horváthová. Tú Markíza nahradila komičkou Evou Evelyn Kramerovou (28) s tým, že Farma bude odlišná od tých predošlých aj v inom.

Hoci Evelyn v tomto smere nemá skúsenosti, nového projektu sa nebojí. „Mám rada nové výzvy, pričom táto ponuka takou rozhodne je. Veľmi sa teším na novú rolu, ktorú si môžem vyskúšať a verím, že to ocenia aj diváci,“ vyjadrila sa. A ako na to zareagovala „vyhodená“ Horváthová? „Farma pre mňa zostane nezabudnuteľným televíznym projektom a zaujímavou moderátorskou príležitosťou. Vďaka nej som precestovala kus Slovenska, stretla veľa milých ľudí. Evelyn a novej podobe Farmy držím palce!“ Jediným, kto na Farme zostáva aj naďalej, je šikovný hospodár Martin Bagár (48). A tak sme sa vybrali za ním, aby sme zistili, čo si myslí o rošáde v reality show.

Pochudnutý

Na Farme Etelka v Prašníku (okr. Piešťany) vládne pohoda, a to aj napriek tomu, že Martin práve pomohol na svet malému býčkovi, ktorý už spokojne odpočíval pod stromom. Ani nie tak mláďatko bolo pre nás prekvapením ako samotný Bagár. Výrazne sa totiž zmenil. V ústrety nám nevyšiel statný hospodár, na akého sme boli zvyknutí, ale pochudnutý chlap, ktorý na otázku, čo s ním je, s úsmevom odpovedal: „Od Veľkej noci intenzívne chudnem a športujem. Momentálne mám hmotnosť 103,5 kg a moja najvyššia dosiahnutá životná forma bola 129,6 kg. Takže 26 kg je dole, ale chcel by som to dotiahnuť na 96 kíl.“

S chudnutím mu pomáha exfarmárka Evička Zelníková. „Navrhla mi jedálny lístok a ja ho striktne dodržiavam. Som poslušný žiak. Nejem zemiaky, chlieb, cestoviny, sladkosti... Niekedy som ale taký hladný, že by som zjedol aj klince,“ smeje sa hospodár, ktorý všetko konzultuje s odborníkmi a má aj osobného trénera. Keď práve nedrie na svojej farme okolo hospodárskych zvierat, preháňa sa krížom-krážom na elektrickom skejtborde spolu so svojím synom Samkom a na vode zase na populárnom pedlborde s manželkou.

Bude to boj!

Ako vníma zmeny, ktorými nová Farma prešla? „Naša televízna Farma bude úplne iná, ako sú diváci zvyknutí. Začalo sa už nakrúcať, farmárčiť sa bude na Záhorí a farmári sa budú musieť starať aj o rybník a ryby, lebo budujeme rybársku osadu,“ vymenúva hospodár.

Jednou zo zmien, ktorá je už známa, bude, že na Farme sa objavia okrem tvárí z ľudu aj tie televízne. A to Twiinsky – speváčky Nízlové, herečka Sylvia Šuvadová, model Martin Šmahel, herec Ibrahim Maiga, herečka Katarína Brychtová a spevák Robo Mikla. Ak si niekto myslí, že sa tam budú objavovať len sporadicky na návštevách, aby im neušli vlastné kšefty, tak je na omyle. „Celebrity tam budú dovtedy, kým nevypadnú ako bežní účastníci a aj ony môžu vyhrať 75 000 €,“ prezrádza Martin.

V tom sú si na Farme všetci rovní, ale tam sa spravodlivosť aj končí... Celebrity totiž budú do istej miery privilegované. To sa určite nebude páčiť bežným smrteľníkom v hre. Možno očakávať, že závisť, ohováranie, intrigy a podrazy budú medzi dvoma tábormi na každodennom poriadku. „Najväčšou prekážkou bude pre súťažiacich sociálny status. Sociálne rozdiely budú citeľné. Ale odjakživa a všade boli a sú mocní ľudia, privilegovaní a tí ostatní. Takže aj celebrity sú páni a budú si na Farme žiť ako páni,“ prezrádza Martin s tým, že známe osobnosti budú mať lepšie ubytovanie ako „poddaní“.

S Evelyn je zábava

A ako funguje Martin na pľaci s Evelyn? „Už sme sa zoznámili, ale na nakrúcaní sme boli zatiaľ iba dva razy. S Evelyn je zábava a aj sa teším, že to bude niečo iné. Je prirodzené, že Kvetku ľudia mali radi, bola tam od samého začiatku a mnohí sa s tým nevedia zmieriť. Evelyn bude musieť ukázať, čo v nej je, ale zatiaľ je úplne v pohode,“ vraví Martin.

Úloha hospodára na Farme sa v podstate nemení. „Stále mám na starosti zadávanie úloh a ich kontrolu. Aj ja som sa tam za sedem rokov už veľa naučil, napríklad ťahať drevo volmi,“ priznáva Martin, ktorého hviezda tak na obrazovke stále žiari. Na margo toho hovorí: „Mojim kravám je to jedno, ale je pravda, že niektoré veci sa mi v reálnom živote vybavujú ľahšie.“

Hoci je Bagár teraz v dobrej kondičke, nezabúda, aké problémy mu nakrúcanie spôsobilo vlani. „Po poslednej Farme ma všetko bolelo, bol som stále unavený, zničený, bolo mi zle a domov som sa vracal takmer s plačom. Začal som chodiť po lekároch a postupne prišli na to, že svoju úlohu v mojom organizme zohrala borelióza, opotrebovanosť pohybového aparátu spôsobená fyzickou námahou aj nadváha... Liečili ma a postupne ma dávali dokopy. Ešte ma čaká rehabilitácia, ale môžem potvrdiť, že som už fit!“