Kauza únosu Vietnamca rozpútala vážne debaty: KDH žiada predčasné voľby, odporúča tiež zamerať sa na SNS

Kauza únosu vietnamského podnikateľa s použitím slovenského vládneho špeciálu je už v tomto štádiu podľa zástupcov KDH medzinárodná hanba.

Kresťanskí demokrati preto žiadajú predčasné voľby, ktoré považujú za jedinú možnosť, ako svetu ukázať, že Slovensko nie je mafiánsky štát. Na piatkovom tlačovom brífingu to povedali predseda KDH Alojz Hlina a europoslanec Ivan Štefanec (KDH).

Hlina zároveň odporučil, aby sa pozornosť zamerala na koaličnú SNS, a aby Národná rada (NR) SR odobrala poslanecký mandát bývalému ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD). "Je to škandál, ktorý vracia Slovensko do minulosti a robí z neho čiernu dieru Európy," povedal o únose vietnamského občana Štefanec. Podľa neho ide už o tretiu udalosť, ktorou si Slovensko tento rok v EÚ spravilo hanbu. Prvou bola vražda novinára a jeho snúbenice, druhou bitie malých farmárov. Na zamyslenie je tiež podľa neho to, že slovenská vláda viac verí ubezpečeniam komunistických predstaviteľov Vietnamu než nemeckým vyšetrovateľom.

Zodpovednosť by mal podľa kresťanských demokratov niesť aj bývalý minister vnútra. "Ak by sme boli normálna krajina, tak by Robert Kaliňák mal teraz povedať, nech sa páči, som pripravený vzdať sa svojho poslaneckého mandátu a pripravený čeliť vyšetrovaniu," myslí si Hlina. To je podľa neho nereálne, privítal by však, ak by o odobratí Kaliňákovho mandátu hlasovala NR SR.

Podľa Hlinu sa tiež treba zamerať na to, prečo Vietnamci pri únose požiadali o pomoc práve Slovensko. "Nikdy by sem Vietnamci neprišli bez toho, aby to bolo dohodnuté," hovorí Hlina na základe svojich skúseností s ázijskými kultúrami. "Všetko nasvedčuje tomu, že obchodný spor súkromných, štátnych a pološtátnych firiem na trase Slovensko-Vietnam sa vyriešil tak, že do toho vstúpil štát. Nie však investičnou pomocou, ale kuriérskymi službami," konštatoval.

"Pýtal by som sa, kto sa ako angažoval vo Vietname," odporúčal Hlina. Pripomenul, že unesený Trinh Xuan Thanh šéfoval firme PetroVietnam Construction, dcérskej spoločnosti štátnej ropnej firmy. Zásadne to podľa neho súvisí so SNS a jej blízkymi ľuďmi. "To je otázka na nich, prečo držia takéhoto bobríka mlčania," poznamenal.

O mimoriadnom rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý na štvrtok 9. augusta zvolal jeho predseda Anton Hrnko (SNS), Hlina poznamenal, že Hrnko nemal inú možnosť.