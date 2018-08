Koniec špekulácií! Kanonier Marek Bakoš opúšťa Plzeň a mieri na Slovensko

Plzeň opúšťa! Podľa informácii českého portálu Sport.cz odchádza z tímu Viktorie Plzeň jeden zo strojcov zlatej éry, Marek Bakoš (35).

Slovenský reprezentačný útočník odchádza do konca jesene hosťovať do Trnavy. O presune Bakoša do Spartaku sa špekuluje už niekoľko dní, podľa Sport.cz sa vo štvrtok transfer definitívne dotiahol. Bakoš by sa mal do tréningového procesu v Trnave zapojiť už dnes.

V drese Viktorie strelil 54 gólov, s klubom po vlaňajšej sezóne predĺžil o rok zmluvu. V úvode nového ročníka ale do ligových zápasov nezasiahol, pre kouča Pavla Vrbu bol v útoku štvrtou voľbou.