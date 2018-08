Slovenskej kladivárke Hrašnovej išlo pred šampionátom o život: Priotrávila sa!

Poriadne si skomplikovala prípravu! Slovenská kladivárka Martina Hrašnová (35) sa pred blížiacim sa európskym šampionátom v Berlíne priotrávila.

"Trochu som sa priotrávila hubami," prezradila Hrašnová pre denník Šport. "Navaril som si polievku z húb, čo som dostala od našich. V samotnom druhu húb nebol problém, boli to kuriatka, no zrejme sa zaparili z toho, že ich prevážali dlho v aute a v tomto veľkom teple, ktoré je teraz, nevydržali," opisovala pre Šport dvojnásobná vicemajsterka Európy. Keďže výplach žalúdka zvládla aj sama, do nemocnice napokon nešla.