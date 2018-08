Súdny lekár: Pri ceste z krčmy ide o život! Ktorý chľast je najhorši?

Teplo, slnko, voda a nejaký ten pohárik alkoholického nápoja. Predstavujete si tak aj vy dokonalé leto? Liehoviny vám však v horúcich mesiacoch môžu poriadne zavariť.

Odborník na alkohol, súdny lekár Ľubomír Straka, v rozhovore prezradil, čo všetko nám pri požívaní alkoholických nápojov hrozí, ako alkohol pôsobí na mozog a zbúral niekoľko zaužívaných mýtov o chľaste.

Na Slovensku platí nulová tolerancia alkoholu za volantom. No niektorí vodiči nafúkali, aj keď nepili a boli za to potrestaní. Ako je to možné?

U človeka neexistuje nulová koncentrácia alkoholu v krvi. Alkohol v malom množstve je totiž prirodzenou súčasťou nášho metabolizmu. Telo si ho vytvára, napríklad keď zjeme ovocie a to nám kvasí v črevách. Pečeň ho stíha spracovať, ale určité minimálne množstvo alkoholu prenikne aj do krvi. Čiže alkohol môžeme mať v krvi či dychu, aj keď sme nepili.

Pomôže nám tento argument pred policajnou hliadkou?

Vie o tom málo ľudí, ale pred pár rokmi sa nám súdnym lekárom podarilo u polície presadiť, že do 0,3 promile vodičov nepokutujú. Kedysi, ak nafúkali 0,1 promile, už mali problém, dokonca sa za to vyhadzovalo z práce a ľudia nevedeli, ako sa proti tomu brániť. Samozrejme, nulová tolerancia v zákone zostala, aby si to ľudia nevykladali tak, že môžu piť, ale ak nafúkate do 0,3 promile, policajti na vás nahliadajú, ako keby ste nepili.

Mnoho vodičov sa často vyhovára na to, že zjedli nejakú cukrovinku, ktorá obsahovala alkohol...

V našom expertíznom ústave sme prví, kto testuje rôzne cukrovinky, požívatiny, lieky, ústne vody a ďalšie, aby sme vniesli jasno do rôznych mýtov sprevádzajúcich dychovú skúšku. Keď si dáte višne v čokoláde, bezprostredne po zjedení môžete nafúkať až 5 promile! Predstavte si, že ich vyjedáte v aute, zastavia vás policajti, vy fúknete nad jedno promile a okamžite putujete do cely predbežného zadržania. Práve preto sme to nastavili tak, že policajti musia počkať 15-minút, po ktorých vykonáte dychovú skúšku znova. Ak ste naozaj nepili, hodnota by mala byť po tomto čase nulová. Ak však dychová skúška aj po 15 minútach ukazuje hodnotu nad 0,3 promile, stopercentne ste museli požiť nejaký alkoholický nápoj.

Leto je v plnom prúde a, bohužiaľ, množia sa nám úmrtia spôsobené alkoholom. Je popíjanie v horúcich dňoch nebezpečnejšie?

Leto býva obvykle horúce a človek má vyššiu tendenciu k vyšším stratám tekutín, k dehydratácii. Ak v takejto situácii navyše požíva alkoholický nápoj, ten mu prenikne do mozgu oveľa rýchlejšie. V lete neradno požívať vo vyššej miere alkoholické nápoje, osobitne destiláty.

Tvrdé však akosi k našej kultúre patrí. Čím je to spôsobené?

Áno, sme národ navyknutý požívať destiláty. Môže za to história. Pili sme najprv víno, ktoré sem doniesli Rimania, potom pivo od nemeckých národov či medovinu. Prišla však bitka pri Moháči v roku 1526 a prišli k nám Turci, ktorí doniesli destiláty. Aj slovo alkohol je arabského pôvodu al-ka-ha a znamená jemná substancia. My, národ podnikavý, sme sa od nich naučili destiláty vyrábať a predávali sme im ich. Bol to čistý biznis. Zašlo to až tak ďaleko, že evanjelický biskup Krman mladší písal v 17. storočí list cisárovi, aby zakázal výrobu destilátov z obilia, pretože všetko ide na destiláty a v kraji je preto hladomor. Liehoviny pálila takmer každá domácnosť... A tu niekde sa začína náš vzťah k tvrdému alkoholu.

Povedali ste, že by ste v lete nepili destiláty. Prečo?

Pretože je to veľmi nebezpečné. V malom objemovom množstve destilátu do seba dokážete dostať takú gramáž alkoholu, že vás to môže ohroziť na živote. Najväčší počet otráv alkoholom spôsobia destiláty. Dá sa z nich ľahko a veľmi rýchlo nebezpečne opiť. Radím nielen mladým ľudom, ale všetkým čitateľom, aby ich pili čo najmenej, a to nielen v lete. Zo všetkých druhov alkoholických nápojov majú najhorší účinok na ľudský organizmus, veď taký 50-percentný alkohol leptá a poškodzuje sliznice pažeráka či žalúdka, spôsobuje zápaly…

A čo mladí ľudia a alkohol? Deti skúšajú, testujú a možno si ani neuvedomujú, ako veľmi sa zahrávajú.

Mladí nevedia piť. Pustia sa do destilátov, nezapíjajú ich vodou, neriedia ich a ne­uvedomujú si, aké následky má alkohol na mladý organizmus. Čím mladší človek, tým horšie. Mozog sa vyvíja až do dvadsiateho roku života a voči alkoholu je veľmi zraniteľný, pretože s ním nevie bojovať. Pitie v mladom veku mozgu vážne škodí. Naše obsiahle štatistiky nám, bohužiaľ, odkrývajú, že na Slovensku sa rozmáhajú dva neslávne trendy. Konzumácia alkoholu sa posúva do nižších vekových skupín a stúpajú počty opitých žien.

Kedysi bol alkohol pre ženy veľké tabu. Ak by pred pár desaťročiami prišla do dedinského pohostinstva žena a dala by si pivo a pol deci, bol by to jej spoločenský koniec. Všetci by ju ohovorili a získala by zlú povesť. Vďaka tomu bolo nežné pohlavie chránené pred účinkami alkoholu. Toto tabu sa na Slovensku v posledných rokoch prelamuje. Samozrejme, väčšinou ženy nesedia v zatuchnutých krčmách, ale niekde v útulnej kaviarni či na terase. No ani estetické prostredie nezakryje fakt, že ženy jednoducho pijú čoraz viac.

Podľa výskumov je až šestina predčasných a násilných úmrtí u nás spôsobená alkoholom. Čo sa najviac stáva ľuďom osudným?

Najrizikovejší je presun z pohostinstva domov. Práve v tom čase sa alkoholizovaní ľudia veľmi často stávajú obeťami dopravných nehôd, utopia sa, zamrznú, spadnú a podobne. Až 5 % všetkých súdnolekárskych pitiev tvoria zomrelí, ktorí prišli rôznym spôsobom o život práve po ceste z pohostinstva domov. Bohužiaľ, väčšinou sú to mladí ľudia.

Opití ľudia strácajú nad sebou kontrolu. Dá sa vôbec piť bezpečne?

Prízvukujeme mladým ľuďom, že ak idú na nejakú oslavu a podobne, aby už vopred mysleli na to, ako sa bezpečne dostanú domov, a na to, s kým idú piť. Nech zvážia, či majú v partii zodpovedných kamarátov, ktorí ich nenechajú napospas a dohliadnu, aby sa neutopili, nespadli či nezaspali niekde pri ceste.

Často ľudia pri policajných kontrolách doplácajú na zostatkový alkohol. Ako si ustrážiť čistú hlavu po prehýrenej noci?

Hlavne nech nesadajú za volant! Viete, nejde iba o zostatkový alkohol. Ľudia si neuvedomujú, čo sa v ich organizme po preflámovanej noci deje. Môžu mať pokojne už nulovú koncentráciu alkoholu v krvi, no sú pre cestnú premávku nebezpečnejší, ako keby mali pol promile. Sú nevyspatí, nepozorní, majú znížený krvný cukor, chýbajú im minerály a sú dehydrovaní, čo ráno nedobehnú, ani keď vypijú fľašu vody. Som presvedčený, že toto môže za veľké percento dopravných nehôd, ale aj úrazov.

Ako súdny lekár ste sa už stretli asi s mnohými otrasnými prípadmi úradovania alkoholu...

Nad niektorými našimi príbehmi naozaj zostáva rozum stáť... Pred dvomi rokmi si išla pani na severe Slovenska kúpiť cigarety, žiaľ, s dvomi promile alkoholu v krvi. Sadla do auta, vyrazila na cestu a vôbec si nevšimla, že zrazila malé dieťa. Po ceste nazad videla rodičov, ako dieťa hľadajú, tak im išla pomôcť a hľadala s nimi. Vôbec netušila, že to dieťa pred pár minútami sama zrazila a usmrtila. Takýchto prípadov je veľmi veľa, veď až 50 % dopravných nehôd spôsobuje alkohol. Treba proti tomu bojovať a tresty, ktoré hrozia za alkohol za volantom, by mali byť ešte prísnejšie.

Často sa spomína, že alkohol v malých dávkach – pohár červeného vínka denne, je pre organizmus prospešný. Je to pravda?

Do istej miery je alkohol v nízkych dávkach pre telo pozitívny, ale nemôžeme to, samozrejme, nikomu radiť, pretože alkohol je droga. Medzi vlastnosti drogy patrí tendencia zvyšovania dávky a pravidelné popíjanie vo vysokých dávkach ničí sliznice, spôsobuje chronické ochorenia obličiek, srdca, podžalúdkovej žľazy, pečene, poškodzuje mozog. Po­dľa môjho názoru je z alkoholických nápojov najzdravšie pivo. Je to ideálne zloženie minerálov, je v ňom dostatočné množstvo vody a malé množstvo alkoholu v ňom pôsobí upokojujúco.

Obsah alkoholu v bežných potravinách

Alkohol sa okrem vína, piva či liehovín vyskytuje v nízkych koncentráciách v mnohých bežných potravinách a nealkoholických nápojoch.

Nebojte sa nealko piva

V nealko pive zákon stanovuje maximálny obsah alkoholu na 0,5 %. Napriek tomu je pitie takéhoto piva pred jazdou maximálne bezpečné. „Nealkoholické pivo má taký malý obsah alkoholu, že koncentrácia alkoholu v krvi po vypití takéhoto piva nestúpne. Z tohto hľadiska je úplne jedno, či pijete pivo s obsahom 0,5 % alebo 0,0 %. Práveže malý obsah alkoholu je lepší ako žiadny, pretože pôsobí močopudne a zabráni tomu, aby sa človek prevodnil. Ak naraz vypijeme v lete veľké množstvo tekutiny, môže nás to dostať do ohrozenia života. Keďže pivo je veľkoobjemový nápoj, malé množstvo alkoholu v nealkoholickom pive je v podstate ochrana organizmu,” vysvetľuje docent Ľubomír Straka.

Ľudia by bez alkoholu v minulosti neprežili

Alkohol bol pre ľudstvo a jeho vývoj veľmi dôležitý. „Napriek tomu, že je alkohol škodlivá substancia, je súčasťou našej kultúry celé tisícročia. Kedysi bolo obrovské riziko napiť sa vody zo studne. Iba tie národy, ktoré dokázali vyrobiť alkoholické nápoje, sa dokázali ubrániť pred infekciami a mali väčšiu šancu na prežitie. Preto sa namiesto vody pilo radšej pivo, a to celoplošne. Pili ho ženy, muži, ale aj deti. Alkohol sa niekoľkokrát spomína aj v Biblii, konkrétne v Liste apoštola Pavla Timotejovi sa píše: Nepi už len vodu, ale kvôli svojmu žalúdku a častým chorobám užívaj trochu vína,“ pripomína doktor.

S miešanými nápojmi opatrne

V lete sú veľmi obľúbené miešané nápoje. Možno však netušíte, že to nie je úplne ideálna voľba, najmä ak obsahujú bublinky oxidu uhličitého. „Nápoje s bublinkami CO₂ podráždia sliznicu žalúdka, tá sa prekrví a tekutina sa rýchlejšie vstrebe. To znamená, že sa oveľa rýchlejšie vstrebe aj alkohol. A to je dôvod, prečo stúpne rýchlo do hlavy. Pozor na miešané nápoje, dokážete sa z nich veľmi rýchlo opiť,“ varuje odborník.

Ako piť bezpečne

aj keď ste už triezvi, radšej nešoférujte a nevykonávajte žiadnu činnosť, ktorá je pre vás a vaše okolie nebezpečná

ráno do seba dostaňte čo najviac vody a minerálov, čo urýchli vytriezvenie a zregenerovanie organizmu

tukové jedlá ako slanina spôsobia, že alkohol sa síce do krvi vstrebe, ale nedostane sa v takom množstve do mozgu

nepite nalačno a alkohol zajedajte

ak už pijete destiláty, nezabudnite ich zapíjať dostatočným množstvom vody

„Alkohol je tlmivá látka, ale paradoxne prvým prejavom požitia alkoholu je eufória, dobrá nálada. Prečo? Alkohol začína pôsobiť tlmivo najprv na vývojovo najmladšie časti mozgu, útlm postupuje k častiam vývojovo starším. V koncentrácii do 1 promile začína alkohol pôsobiť tlmivo na mozgovú kôru - to je tá časť mozgu, ktorá ovplyvňuje okrem iného aj sebaovládanie. Preto sme výrečnejší, družnejší, strácame zábrany, naväzujeme kontakty, sme euforickí, smejeme sa, máme dobrú náladu. Toto je asi dôvod, prečo ľudia pijú. Problémom je, že v tomto stave sa dokáže udržať málokto a so stúpajúcimi promile sa alkohol postupne dostáva k starším mozgových štruktúram, akoby hlbšie do mozgu. Postupne vypína jeho ostatné časti – napríklad centrum reči, chôdze... Pri štyroch promile sa už alkohol dostáva k mozgovému kmeňu, kde je centrum dýchania a človek zomiera.“

Kto je...

• Súdny lekár, alkohológ

• Pracuje v Ústave súdneho lekárstva a medicínskych expertíz v Martine.

• Ako prvý u nás vydal knihu o súdnolekárskej problematike požívania alkoholu.

• Spolu so svojím tímom sa venuje výskumu účinkov alkoholu na ľudský organizmus. V tejto oblasti pôsobí aj ako poradca Prezídia Policajného zboru SR.