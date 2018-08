Obdarená česká moderátorka zverejnila fotku v bikinách: Chlapi si do nej rypli

Ani taká sexbomba, akou česká moderátorka Eva Perkausová (24) bezpochyby je, sa každému nezavďačí.

Krásna blondínka s plnými perami aj dekoltom má naozaj čo ukázať. Prírodné štvorky a štíhlu líniu teraz predviedla aj na Instagrame, keď ju do bikín vyzliekli vysoké teploty. ,,V takýchto horúčavách to nejde inak! Zhlboka dýchať,“ napísala k záberu na Instagrame. A hoci by ste si asi tipli, že si od pánov vyslúži obdivné komentáre, nie každému to bolo po vôli.

Ako si všimol Blesk, našli sa aj takí, ktorí jej vystavovanie sa skritizovali. Kameňom úrazu podľa nich je, že Eva uvádza televízne noviny na Prime. ,,Takto sa dnes prezentujú ľudia, čo uvádzajú správy?“ spýtal sa komentujúci a iný mu drukoval: ,,Smutné, že? No čo, na ČT prepnúť môžeme vždy.“ Jeden z nich však potom svoje rypnutie zmiernil. ,,Neberte to zle. Každé médium má iný stupeň tolerancie voči prezentácii zamestnancov. Keď to vezmem v kontexte, vaša fotka je na Prime ešte to lepšie,“ napísal. Sexica si zo pár nespokojných komentárov nič nerobila, dostala totiž záplavu pozitívnych a cez 6000 lajknutí.