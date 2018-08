Manželia si dali v obchode skontrolovať tiket s výhrou 64 miliónov eur: Šialené, čo s ním urobil predavač!

Manželia takmer prišli o vysnívanú výhru kvôli nešťastnej chybe. Ich príbeh má však šťastný koniec.

Manželia zo Škótska, Fred (67) a Lesley (57) Higginsovci, si kúpili tiket v hre Euromilióny s číslami 3, 33, 26, 8, 45 a dve šťastné čísla 7 a 10. Táto kombinácia im priniesla obrovské šťastie vo forme štedrej výhry. Malo to však menší zádrhel.

Keď prišli dať manželia skontrolovať tiket do predajne, stala sa nešťastná chyba, ktorá ich o rozprávkové peniaze takmer pripravila. Predavač vložil ich tiket do skenera a keď sa nič nedialo, označil ho za nevýherný."Podali sme mu lístok, ktorý vložil do stroja a povedal mi, že nie je výherný," prezradil pre Daily Mail Fred. Prístroj po chvíľke zapípal a oznámil, že ide o výherný tiket a je potrebné kontaktovať spoločnosť.

"Prišli sme domov a skontrolovali čísla na inernetovej stránke. Všetko sedelo," dodáva. Boli nadšení, pretože si mysleli, že vyhrali 5,7 milióna libier (6,4 milióna eur). Pravda však bola omnoho lepšia, než si mysleli. Ich výhra činí 57 miliónov libier (64 miliónov eur). Následne sa kontaktovali so stávkovou spoločnosťou Camelot.

Stávková spoločnosť musela prípad roztrhnutého tiketu vyšetriť. Nakoniec vyhodnotila manželov Higginsovcov ako výhercov. Manželia, ktorí sú spolu už 35 rokov, majú plány, čo s peniazmi urobia. Chcú sa postarať o svojich blízkych a začať si užívať. Plánujú kúpu kabrioletu a výlet do Indie, Číny ale aj na Barbados, kde si možno kúpia dovolenkový dom.