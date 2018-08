Lukáš vyčistil žalúdok internetovým diskutérom: Jeho návod, ako nebyť za hlupáka, je hitom

Aj vás vytáčajú otázky ľudí na internete, na ktoré odpovede možno vygúgliť do piatich sekúnd?

Lukáš zverejnil v cestovateľskej skupine na Facebooku výčitku, v ktorej sa mohlo nájsť veľa ľudí.

"Vopred sa ospravedlňujem za kritiku, ale niekedy si tu pripadám ako v špeciálnej škole. Ľudia, občas sa zamyslite nad tým, na čo sa pýtate, ako formulujete otázky a akým jazykom hovoríte. Veľmi často sa tu objavujú otázky typu: "Skúšali ste niekto niekam cestovať stopom?", "Bol niekto v Taliansku?" a podobné sra*ky. Používajte google a hlavne mozog. Keď už položíte otázku ohľadom Talianska, tak myslite na to, aby ste nevyzerali ako hlupáci: "Kto z vás bol v auguste v Bari v Taliansku? Máte nejaké tipy na reštaurácie, ubytovanie a výlety? S akou spoločnosťou ste leteli?" Je to celosvetový trend pýtať sa hlúposti a byť lenivý hľadať na nete. Tu na fórach sa už ľudia pýtajú aj na to, kde môžu kúpiť Colu. Nebuďte takí a myslite. Peace," znel príspevok.

Lukášovi dali za pravdu viacerí diskutujúci. Aj oni si všimli, že stále častejšie narážajú na otázky, na ktoré odpovede možno jednoducho nájsť svojpomocne. Stačilo by, keby sa trochu zamysleli predtým, než sa niečo spýtajú. "Aj táto je dobrá: Aké máte v Chorvátsku počasie, sú na diaľniciach kolóny? O týždeň tam idem," napísala Monika.