Vysnívaná svadba na lodi sa zmenila na peklo: Namiesto spoločného áno si párik povedal zbohom!

Kvôli zdravotným problémom majú dôchodcovia desaťtisícový dlh.

Tony Sheldon (58) a jeho nastávajúca Sue Boyce (67) minuli všetky životné úspory na nezabudnuteľnú plavbu po Stredozemnom mori. Za 10-tisíc libier sa na nej mali vziať a užiť si svadobnú cestu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tony dostal na lodi takmer smrteľný infarkt, kvôli ktorému ho museli previezť do nemocnice v Španielsku. Dostal sa do súkromnej nemocnice, kde mu za niekoľkodňovú intenzívnu starostlivosť vystavili účet 32-tisíc libier.

"Vysnívaná plavba sa zmenila na nočnú moru. Mali sme sa so Sue vziať a namiesto toho sme sa rozišli kvôli stresu spomienkam na to všetko," priblížil Tony podľa denníka The Sun.

Cesta domov do Británie im trvala 7 dní, pretože Tony nemohol letieť. Veci z lode im vrátili nahádzané v kufri a rovnako pokrčené boli aj Suine 3-tisícové svadobné šaty.

Poisťovňa odmieta účet zaplatiť, pretože Tony im zamlčal menšiu mŕtvicu. "Je nemožné, aby sme v našom veku zohnali taký obnos peňazí. S účtom za nemocnicu, cenou sa plavbu, zničenými vecami a cestou domov sme minuli asi 50-tisíc," uzavrel Tony.