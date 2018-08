Rodina z južného Slovenska tvrdí, že Tiffany sa zjavuje mŕtva žena: Straší dievčatko v dome duch?!

Už si nevedia dať rady! Rodina z Kajala (okr. Galanta) tvrdí, že už dva mesiace prežíva negatívne paranormálne javy.

Ich maličkú dcérku a vnučku Tiffany (1,5) musia každý večer upokojovať, pretože neuveriteľne plače a trasie sa štyri až päť hodín. Rodina je zúfalá, preto navštívila niekoľkých odborných lekárov, ktorí však potvrdili, že dievčatko je zdravé a nič mu zo zdravotnej stránky nie je. Čo sa teda s malým anjelikom večer čo večer deje? Dievčatko vykrikuje, že vidí škaredú tetu. Rodina si myslí, že sa mu zjavuje duch!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Je to ako zlý sen. Presťahovali sme sa sem pred rokom. Nič sa tu nedialo. Všetko bolo v poriadku. Začali sme postupne izbu po izbe prerábať. Asi pred dvoma mesiacmi sme však zažili neuveriteľné javy, ktoré nás mátajú doteraz,“ opatrne začína rozprávať o ich trápení mama dievčatka Kinga (22), ktorej pomáha celá rodina. „Sme veľmi nešťastní z toho, čo sa nášmu anjelikovi deje,“ pripája sa do rozhovoru babka. „Všetko sa začína večer. Malá začne v izbe strašne plakať. Stále sa pozerá na jedno miesto. Keby ste počuli ten trasúci sa hrozný plač. My všetci sa snažíme upokojiť ju, no ona len plače a plače. A keby ste vedeli, akú má vtedy ohromnú silu. Pes neskutočne šteká a my všetci zhruba tých päť hodín bojujeme s niečím, čo ani nevieme, čo to je...“ Babka v zúfalstve všetko podrobne opísala na sociálnej sieti a jej status za krátku chvíľu videlo pol milióna ľudí.

Kňaz dom vysvätil

„Tiffany nám hovorí, že videla škaredú tetu, ktorá na ňu cerí zuby. Aj nám ukázala ako. Ja naozaj neviem, čo si máme myslieť. Požiadali sme o pomoc aj farára, ktorý nám vysvätil dom, a mali sme dva dni pokoj. Teraz sa to deje znova,“ ťažká si babka. O nezvyčajnom duchárskom prípade prehovoril aj farár, ktorý dom vysvätil. „V takýchto prípadoch treba vysvätiť miestnosti, kde sa niečo také deje. V mojej praxi som sa s tým už stretol, no vysvätenie vždy pomohlo,“ čuduje sa kňaz Sándor Lengyel, ktorý si nevie vysvetliť fakt, prečo sa to deje naďalej. „Nepoznám pozadie, ale treba ho hľadať,“ dodáva veľavravne.

Rodina sa rozhodla pátrať po minulosti domu. „Bývali tu muž aj žena. Žena zomrela tu v dome. Myslíme si, že by to mohla byť ona,“ hovorí babka. „Mali sme tu aj ľudí, ktorí dokážu vyháňať duchov, no stále nič,“ povzdychla si mama, ktorá si už od ľudí vypočula nejeden nepríjemný komentár. „Pozerajú sa na nás ako na bláznov, vypisujú nám, že zavolajú sociálku. Chcela by som vidieť každého, čo by robil, keby sa to dialo jemu,“ hnevá sa mama, ktorá dodáva, že jej milovaná dcérka má úplne všetko a je o ňu nadštandardne postarané.

Lovci duchov

Podľa hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru by mal tento problém riešiť miestny farár. „Treba sa opäť poradiť s farárom a ak on zváži, že je potrebný exorcista, bude ho kontaktovať cez biskupský úrad,“ poradil Kramara. Rodina sa obrátila aj na Slovak Ghost Hunters, čo je prvý tím ľudí na Slovensku, ktorý sa zaoberá paranormálnymi javmi. Aj oni videli video, ktoré rodina natočila, keď ich milovaná dcérka bojovala s údajným duchom. „Všetko nasvedčuje tomu, že tam voľačo bude. Sama majiteľka videa povedala, že keď sa pýtala malej, čo vidí, povedala, že starú ženu, ktorá cerí na ňu zuby. Ďalší jav, ktorý sa tam deje, je, že stále vypadáva elektrina. Napriek tomu, že elektrikár v dome bol a žiaden problém tam nenašiel. Je tu veľa otázok, preto tam pôjdeme a pozrieme to,“ vyjadrili sa Slovenskí lovci duchov. Rodina je odhodlaná urobiť čokoľvek, len aby malinkej princeznej pomohla.

Čo na to exorcista

Kňaz, exorcista Ľuboslav Petričko

Otvoriť galériu Exorcista Ľuboslav Petričko. Zdroj: šiš S takýmito vecami sa v poslednom čase stretávame veľmi často. Zlý duch navštevuje malé deti z niekoľkých dôvodov. Môže to byť preto, že sú nezhody v rodine. Buď sa hádajú rodičia dieťaťa so starými rodičmi alebo starí rodičia vyvolávajú nejaké konflikty. Zlý duch sa cíti v takomto prostredí dobre, pretože sú tam emócie.

Ďalším dôvodom, prečo dieťa navštevuje zlý duch, je ten, že dieťa prišlo na svet nechcené. Aj to môže byť dôvod, prečo to dieťa vidí. Tiež sa duch zjavuje preto, že sú v dome nevyrovnané veci z minulosti. Tiež to môže mať súvis s tým, že v dome niekto zomrel a duch sa zjavuje. Ako prvé by mali ľudia takto postihnutí navštíviť miestneho farára, ktorý vysvätí dom. Ak to nepomôže, miestny farár musí požiadať o exorcistu a ten by si už mal vedieť poradiť.

Fantázie majú skôr staršie deti

Danica Caisová, psychiatrička

Dieťa vo veku 1,5 rokov ešte ani veľmi nerozpráva takže sa mi to zdá veľmi skoro na to, aby opísalo nejaké situácie či fantázie. O niečo väčšie deti vo veku 3-4 roky často majú bujnú fantáziu a dotvárajú si obrazy. Toto je však ešte nízky vek. Samozrejme vidíme, či sa malé dieťa bojí alebo nie, že mu niečo chýba, keď plače a podobne. Ťažko sa v tomto veku hľadá zmysel takéhoto správania...