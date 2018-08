Najbohatší dôchodcovia v politike: K tisícovým platom berú viacerí štedré penzie

V dôchodkovom veku našli dobré uplatnenie. Viacerí šéfovia štátnych úradov pôsobia na pekne platených pozíciách už niekoľko rokov.

Nový Čas sa pozrel na štyroch z nich a zisťoval, koľko im mesačne cinkne na účte. Paradoxné je, že okrem tisícok eur, ktoré im patria za výkon funkcie, si viacerí prilepšia aj o slušné dôchodky.

V roku 2015 zvolili poslanci parlamentu dlhoročnú smeráčku Vieru Tomanovú za detskú ombudsmanku. Napriek tomu, že o nej príliš nepočuť, dostáva na účet pravidelne spolu s platom 3 346 € aj dôchodok. To, koľko dostáva, prezradiť odmietla. „Výška dôchodku zodpovedá počtu odpacovaných rokov,“ uviedol jej mediálny poradca Pavol Kováč. Podľa našich prepočtov môže ísť o 700 € mesačne. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík na druhej strane svoj príjem netají. V majetkovom priznaní uvádza, že za rok si prilepšil o 65 779 € a k tomu mu prislúchal aj štedrý dôchodok 9 926 €.

„Predseda NKÚ maximálne transparentne zverejňuje svoje príjmy. Vzhľadom na jeho vek je poberateľom starobného dôchodku, pričom jeho výšku je možné vypočítať na základe ním zverejnených informácií,“ napísal hovorca Marek Papajčík. Tretím „penzistom“ do partie je aj minister obrany Peter Gajdoš. Ten pred nástupom do funkcie pôsobil v armáde, kde odslúžil 42 rokov, a tak mu prislúcha výsluhový dôchodok 1 886 eur mesačne. „Uvedených 42 rokov prispieval do osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, z ktorého sú potom dôchodky vyplácané,“ reagovala hovorkyňa Danka Capáková.

Výnimkou medzi generačne staršími úradníkmi je Ľubomír Jahnátek. Ako šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví má už nárok na pravidelnú penziu, no odmietol ju. „Z etických dôvodov nepožiadal o vyplácanie dôchodku,“ uviedol hovorca Radoslav Igaz. Na druhej strane má zo štvorice najlepší príjem, ktorý podľa priznania za päť mesiacov práce v minulom roku dosiahol 41 649 €.

440 € mesačne zarobí v priemere bežný slovenský penzista na starobnom dôchodku.

Je to moja súkromná vec

Viera Tomanová (70), komisárka pre deti

„Komisárka pre deti poberá dôchodok. Výška dôchodku zodpovedá počtu odpracovaných rokov. Je to súkromná záležitosť komisárky,“ uviedol hovorca.

Plat: 3 346 € mesačne

Dôchodok: 700 €* mesačne

*odhad NČ

Penziu nechcem z etických dôvodov

Ľubomír Jahnátek (63), predseda ÚRSOi

„Z etických dôvodov nepožiadal o vyplácanie dôchodku, teda ani dôchodok nepoberá, hoci naň, v zmysle zákona, má plný nárok,“ tvrdí hovorca.

Plat: 5 700 € mesačne

Dôchodok: odmietol

Pomáham z neho ľuďom

Karol Mitrík (71), predseda NKÚ

„Ide o príjem, ktorého výška a nárokovateľnosť je daná zákonom a o jeho použití rozhoduje osobne. Ak cíti potrebu niekomu pomôcť, urobí tak bez toho, aby si na tom robil akékoľvek mediálne PR,“ uviedol hovorca.

Plat: 5 481 € mesačne

Dôchodok: 827 € mesačne

Je to v zmysle zákona

Peter Gajdoš (59), minister obrany

„V zmysle zákona prináleží výsluhový dôchodok každému profesionálnemu vojakovi, ktorý odslúžil 25, resp. 15 rokov. Minister obrany Peter Gajdoš pravidelne finančne prispieva na rôzne charitatívne zbierky,“ povedala hovorkyňa.

Plat: 3 855 € mesačne

Dôchodok: 1 886 € mesačne