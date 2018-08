Fínska firma predstavila ekologický čln: Ovláda sa iPadom a nevytvára žiadne emisie

Fínska firma Q-Yachts predstavila elektrický motorový čln Q30, ktorý nepotrebuje palubné prístroje.

Na jeho ovládanie slúži iPad s navigáciou, ktorý je zabudovaný za dreveným kormidlom. Čln navyše sľubuje svojim majiteľom tichú plavbu, nulové emisie, plochu na opaľovanie či oddych v útulnej podpalubnej kabíne.

Do člnu by sa malo zmestiť osem ľudí a poháňaný by mal byť systémom nazývaným „Oceanvolt“, ktorý sa zvykol používať ako alternatívny zdroj energie pre plachetnice. „Chceme, aby nás ľudia vnímali ako Teslu morí,“ povedal obchodný riaditeľ firmy Joakim Hilden. Batéria v člne umožňuje 5 hodín plavby, pričom pribalenie záložnej batérie môže tento čas zdvojnásobiť.

Plavidlo Q30