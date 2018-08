Túžite po osviežení v horúcom letnom dni? Zaplávajte si v ľadovej jaskyni v rakúskom Tirolsku

V týchto horúcich dňoch každý túži po poriadnom schladení. Jaskyňa v ľadovci Hintertux v rakúskom Tirolsku ponúka takúto možnosť.

Záujemcovia si môžu zaplávať vo vode, ktorá má teplotu len okolo 0 °C. Úžasné fotografie zachytávajú ľudské ľadové medvede. Odvážlivci, ktorí sa chcú schladiť, sa môžu potápať a zaplávať si vo vode, ktorá takmer mrzne. Takéto schladenie ponúka rakúska ľadová jaskyňa, ktorá sa nachádza vo výške 3 050 m nad morom.

Ľadové osvieženie neurobí prievan v peňaženke - za takýto zážitok zaplatíte 10 €. Okrem plávania sa v jej útrobách môžu záujemcovia previezť na kajaku či rafte, vyskúšať si paddleboarding alebo sa len tak prejsť a urobiť si krásne fotografie.

Ľadová jaskyňa Natur Eis Palast sa nachádza 100 m od najvyššieho bodu Ľadovca Hintertux. Vo vnútri sa návštevníkom naskytne pôsobivý pohľad do ligotavého sveta ľadu so zamrznutými vodopádmi a nádhernými ľadovými kryštálmi. Prehliadky tejto nádhery sú sprevádzané sprievodcom, ktorý vám ukáže všetky kúty tejto dychberúcej jaskyne, ktorá je rozdelená do viacerých úsekov. Ak by toto schladenie nebolo postačujúce, je možnosť sa ísť lyžovať. Na Ľadovci Hintertux je totiž možné celoročné lyžovanie.

Paddleboarding: 10 € (15 - 20 min)

21 € dospelý/13 € dieťa

10 €

10 €