Patrik Rybár o Detroite: Boj o miesto v NHL nebude zákusok

bratislava - Už sa to blíži. Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár (24) o necelé dva týždne odletí do Detroitu, kde po MS podpísal ročný kontrakt s Red Wings. S rodinou už absolvoval aj rozlúčku a blízki ho prekvapili tortou s logom slávneho klubu NHL.

Syn bývalého úspešného reprezentanta Pavla Rybára po MS v Dánsku podstúpil operáciu členka v Hradci Králové a podpísal kontrakt s Detroitom. V júni tam absolvoval nováčikovský kemp. „Keďže ma členok ešte bolel, trénoval som na suchu a regeneroval. Mali sme však aj mimohokejový program, napr. kurzy varenia. Pozerali sme tiež filmy o Detroite, aby sme si vytvorili vzťah ku klubu, či prednášky o kvalitnom stravovaní a správnom dopĺňaní tekutín,“ povedal Patrik Rybár. Spoločne so šestkou tohtoročného draftu Filipom Zadinom spoznal centrum mesta a očarila ho najmodernejšia aréna v NHL. „Je nádherná, všetko je tam robené pre pohodlie hráčov i fanúšikov. Zachytať si v takej aréne je tiež motivácia, no bude to boj. K Jimmymu Howardovi klub získal Jonathana Berniera a na farmu Fína Säteriho. Ja zabojujem tiež v druhom tíme o šancu. Od mojich výkonov bude závisieť, či si ma vytiahnu vyššie, resp. či dostanem nový kontrakt,“ uvedomuje si účastník ZOH 2018 i MS 2018.

S rodinou nedávno absolvoval rozlúčku pred blížiacim sa odchodom do Detroitu, kde už zotrvá až do úvodu sezóny. „Oslávili sme meniny, mamina mala narodeniny a spojili sme to aj s mojou rozlúčkou s najbližšími, keďže sa už pripravujem na odlet. Vážim si, že prišla celá rodina a prekvapila ma tortou s logom Red Wings. Ja síce veľmi na torty nie som, ale všetkým ostatným chutila. V každom prípade to bolo milé, nečakal som to,“ usmial sa Patrik Rybár.