Z týchto súm sa vám zatočí hlava: Najdrahšia jedenástka sveta stojí vyše miliardu eur!

Nezastaviteľná špirála! Francúzsky ofenzívny stredopoliar Zinedine Zidane (46) prestúpil v roku 2001 z Juventusu Turín do Realu Madrid za 76 miliónov eur. Bola to vtedy obrovská suma. A aj rekordná. Dnes by sa s ňou však ocitol až na chvoste desiatky najdrahších futbalistov planéty.