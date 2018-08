Stredopoliar Trnavy Ján Vlasko: Prečo hráva iba v bielych kopačkách?

Dal posledné dva góly Trnavy. Prvý z nich mal hodnotu pol milióna eur za postup v Lige majstrov. Druhým zabezpečil Spartaku po blamáži v Senici zasa premiérové tri ligové body v súboji proti Zlatým Moravciam.

Excelentný lob stredopoliara Jána Vlaska (28) z Varšavy bol nakoniec rozhodujúci, keďže Legia vyhrala v City Arene iba 1:0.

Na obzore je už utorkové 3. predkolo a o nič ľahší súper – Crvena zvezda Belehrad. Oslavujúcemu Vlaskovi došli súvislosti neskôr.

„Až pár hodín po zápase som si uvedomil, že môj gól bol vlastne postupový,“ priznal Novému Času ortodoxný ľavák. V odvete prišiel na ihrisko vo chvíli, keď Spartak kopal priamy kop z hranice šestnástky. Ideálna pozícia práve pre rodáka z Bojníc.

„Bola to moja parketa. Aj som si hovoril, že to idem kopnúť. Videl som však, že pri lopte sa pripravuje Rada. Hral od začiatku, tak som mu to prenechal. Štandardky na ľavú nohu zahrávam zvyčajne ja. Bola by to rarita, keby som dal gól pár sekúnd po príchode na ihrisko tak ako v prvom zápase vo Varšave,“ pousmial sa.

Za štvrťhodinku toho stihol dosť. Dostal sa do troch streleckých príležitostí, ale pred vypredaným štadiónom sa tentoraz nepresadil. Neľutuje. „Pri tretej šanci som to mohol riešiť tiež lobom ako v prvom zápase. Nevadí. Postúpili sme a to je najdôležitejšie. V závere sme mali sľubné protiútoky. Mohli sme dať jeden, dva góly. No aj dvojnásobne oslabená Legia bola nebezpečná. Veď ešte v poslednej minúte nadstaveného času mal obrovskú možnosť Carlitos.“

Vlasko hral odvetu v opravených kopačkách. „Nezdá sa to, ale rýchlo sa trhajú. Už som dostal nový model, no stále čakám na biele, ktoré som si objednal pred mesiacom. Najradšej mám bielu farbu. Prináša mi šťastie. Aj auto som mal biele. Predtým čierne, ale dal som si ho polepiť na biele,“ prezradil Vlasko.

Každé dva mesiace potrebuje nové kopačky. Za sezónu ich vymení 5-6 párov. „Po dvoch rokoch sa firma Nike opäť vrátila k výrobe aj bielej verzie. To ma potešilo. Tie nové v inej farbe zatiaľ len tak rozkopem na tréningoch. Ak nastúpim v sobotu proti Podbrezovej, tak znovu v bielych – starých. Nosil som na kopačkách aj názov klubu a moje iniciály. Vyrástol som z toho. Frajerka mi to teraz vyčíta. Možno sa ešte dočká,“ odkázal jej Vlasko.

Na Belehrad za 17 aj 58 eur

Tretím súperom Trnavy v predkole Ligy majstrov je Crvena zvezda Belehrad. Spartak začína dvojzápas už v utorok na pôde súpera. V domácej odvete sa predstaví 14. augusta. Klub zverejnil ceny vstupeniek, ktoré začal predávať od včerajšieho dňa. Základné vstupné je 17 eur, biznis lístky stoja od 25 do 58 eur. Novinkou je balíček dvoch vstupeniek na ligový duel proti Michalovciam (11. augusta) a Belehradu za 22 eur.

Koncert Anastacie zrušili!

Americká speváčka Anastacia mala vystúpiť v nedeľu 12. augusta v Trnave na štadióne Antona Malatinského. Koncert zrušili, priestor dostal futbal. Spartak hrá v sobotu 11. augusta doma ligu s Michalovcami a tri dni nato odvetu Ligy majstrov proti CZ Belehrad.