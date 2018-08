Slovenské dojčatá budú mať výstavu za veľkou mlákou: Bábätká v krojoch dobývajú Ameriku

Jej fotografie vyrážajú dych. Monika Klučiarová (35) zo Zlatých Moraviec oblieka 10-týždňové bábätká do verných replík krojov a fotí ich ako bábiky.

Jej obrázky sú motívom už druhého kalendára v poradí. Vďaka Slovenke Andrei Sebenman (53), žijúcej za veľkou mlákou, sa fotografie krojovaných bábätiek dočkajú výstavy až v Amerike.

Stretnutie Andrey s Monikinou tvorbou bolo úplne náhodné, a to vďaka Andreinej sestre, ktorá žije v Nitre. Tá jej poslala zábery z výstavy v Nitre. „Bola to láska na prvý pohľad, bez zaváhania som kúpila kalendáre pre seba, celú rodinu i priateľky. Všetci boli nadšení,“ hovorí Andrea. Pri plánovaní cesty na Slovensko už mala v hlave myšlienku, že kalendár rozšíri po Amerike. „Žijem v meste Cedar Rapids v štáte Iowa a sídli tu Národné české a slovenské múzeum a knižnica, je to jediné akreditované múzeum svojho druhu v USA. Keď som im kalendár ukázala, tak po nadšenom ochkaní a neskrývanom údive súhlasili, aby som oslovila Moniku a požiadala o možnosť predaja kalendára u nich,“ s úsmevom približuje Andrea. „Od dojatia som ani nevedela, ako reagovať. Veľmi sa teším,“ reagovala príjemne zaskočená fotografka Monika a, samozrejme, súhlasila.

V súčasnosti už pripravuje zásielku do Iowy nielen s kalendármi, ale aj s pozdravmi a pohľadnicami, na ktorých bude výber z jej doterajších fotografií krojovaných bábätiek. „Po osobnom stretnutí, kde som videla tie obrazy naživo, ihneď mi napadla aj možnosť výstavy. Po návrate domov som preto oslovila kurátorku múzea, či by nebola možnosť usporiadať dočasnú výstavu,“ vysvetľuje Andrea. „Momentálne je to vo fáze dojednávania, ale všetko je na najlepšej ceste,“ dodáva Andrea. Faktom je, že slovenské bábätká v národných krojoch momentálne dobývajú Ameriku. „Držím palce nielen Monike, ale predovšetkým jej krásnym dielam. Určite máme čo ukázať,“ zakončí Andrea.