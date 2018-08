Žiar nad Hronom chce odkúpiť historickú dominantu mesta: S kaštieľom za 2,8 milióna € má veľké plány

Roky ho neúspešne predávali. Teraz to vyzerá tak, že renesančno-barokový kaštieľ pri Parku Štefana Moyzesa, symbol Žiaru nad Hronom, bude mať nového majiteľa.

O historický objekt zo 17. storočia prejavilo záujem vedenie mesta. Rokovania o kúpe s majiteľom pamiatky a zámer získať nehnuteľnosť s pozemkami za 2,8 milióna € oznámil primátor mesta Peter Antal. O úmysle bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo.

„Naším zámerom je urobiť z kaštieľa dôstojné centrum mesta a otvoriť ho verejnosti,“ povedal primátor Peter Antal s tým, že v budove by mohli nájsť miesto nielen niektoré odbory mestského úradu a predstavitelia samosprávy, ale aj mestská archeologická expozícia, Galéria Júliusa Považana a Izba Štefana Moyzesa. „Viem si ale predstaviť, že by sa tam napríklad presťahovala základná umelecká škola a seniori, pre ktorých sú ich dnešné priestory malé, ale aj rôzne záujmové skupiny. Miesto by tam mohli nájsť aj hendikepovaní,“ dodal primátor, podľa ktorého nevyužívané rozľahlé priestory by tak získali komunitný rozmer.

Odbory mestského úradu

Mestská archeologická expozícia

Galéria Júliusa Považana

Izba Štefana Moyzesa

Základná umelecká škola

Seniori

Hendikepovaní

Radnica oznámila zámer postupne ich zrekonštruovať s dôvetkom, že strecha a kúrenie sa v nedávnej minulosti investície dočkali. Nevyhnutná je rekonštrukcia fasády, okien a drobné interiérové úpravy. Na kúpu kaštieľa si plánuje mesto požičať.

História pamiatky