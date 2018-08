Poľský exprezident sa obáva, že jeho dni sú už spočítané: Nečakaným činom mnohých prekvapil

Poľský exprezident Lech Walesa hovorí, že sa chce pred smrťou "pomeriť s nepriateľmi".

Laureát Nobelovej ceny za mier oslovil na Twitteri v stredu večer svojho dlhoročného politického rivala Jaroslawa Kaczynského, ktorý je šéfom vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS).

Podľa 74-ročného Walesu, ktorý nosí kardiostimulátor, by obaja mali očakávať, že čoskoro pôjdu "na večnosť" a on si chce dať veci do poriadku, uviedla agentúra AP.

V tvíte požiadal "brata Kaczynského", aby mu odpustil akékoľvek krivdy z minulosti, pričom sa ponúkol, že sám tak urobí. Udrel však na citlivú strunu, keď povedal, že Kaczynskému odpustí "najväčšiu hanebnosť", lebo ho ten označil za kolaboranta počas komunistickej éry. Walesa tieto obvinenia popiera.