Žena sa bála, že ju manžel v novej práci podvedie: Extrémne drastické opatrenie proti nevere!

Muž menom Li z čínskeho mesta Fengcheng nastúpil do nového zamestnania, čo znepokojilo jeho manželku.

Od Liho požadovala, aby sa so žiadnou kolegyňou nerozprával a na ženy v práci neusmieval. Manželkina žiarlivosť sa však stupňovala, až vyústila do krvavého útoku. Keď si nahý Li v kúpeľni umýval zuby, odstrihla mu nožnicami kus penisu.

Z intímneho miesta sa mu valila krv, no do nemocnice to stihol včas a doktorom sa podarilo čas prirodzenia prišiť späť. Avšak varovali ho, že nie je isté, či ešte niekedy bude mať schopný mať sex. Počas rekonvalescencie musí byť extrémne opatrný, lebo každá erekcia mu môže pretrhať cievy v úde. Li si je podľa portálu Mirror istý, že jeho manželku k činu dohnala prehnaná žiarlivosť a chcela zabrániť tomu, aby ju niekedy podviedol. Prípad rieši aj polícia.