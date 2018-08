Dánsky futbalista Nicklas Bendtner vyvádzal s priateľkou: Erotické scény pri kúpaní bez plaviek!

Poriadne to roztočili. Dánsky futbalista Nicklas Bendtner (30) sa so svojou priateľkou Philine Roepstorff (25) trochu odviazali a pri jazere blízko Trondheimu si urobili pár šteklivých fotografií.

V nórskom mestečku, kde dánsky útočník hrá za Rosenborg, sa na pár dní oteplilo a zamilovanú dvojicu to zlákalo k vode. Do nej sa futbalista a modelky vrhli bez plaviek. Začalo to najskôr bozkami, potom vysmiata brunetka na Niclasa skočila a objala ho nohami. On ju chytil za zadok, ale čo sa dialo ďalej? To objektívy pri ich sexi hrách nezachytili, čo zamilovanému páru ale vôbec nevadilo. "Koho to zaujíma?" odkázala fanúšikom na sociálnej sieti vášnivá modelka.