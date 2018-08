Tragická smrť na východe, po Martine († 43) ostala malá dcérka: Zo zabitia je obvinený jej druh

Polícia na východnom Slovensku vyšetruje zabitie Martiny († 43) z dediny v Prešovskom okrese, z ktorej je obvinený jej druh Milan (51) z Košíc. Hrozí mu väzenie na 9 až 12 rokov.

Počas popíjania alkoholu Milan (51), ktorý prechodne býva na smutne známom košickom sídlisku, ešte minulý týždeň napadol družku Martinu. Ženu so zranením hlavy hospitalizovali v košickej nemocnici. Martina († 43) v sobotu zraneniam podľahla. Vyšetrovateľ z Košíc obvinil Milana (51) zo zabitia a posadil do policajnej cely. "Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného, ktorému v prípade dokázania viny na súde hrozí trest odňatia slobody na deväť až 12 rokov," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Martina T. pochádzala z obce v okrese Prešov. "Martinu sme v stredu pochovali. O jej malú dcérku, ktorá chodí do škôlky, sa už niekoľko rokov stará Martinina mama, malej babky. Je to veľmi smutný príbeh. Nechápeme, ako mohla Martinina opustiť svoje dieťa, odísť do Košíc a tam kdesi popíjať s druhom," povedala suseda nebohej Martiny.