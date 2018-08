Zaľúbenci sa zosobášili, šťastie vystriedala hrôza: Poníženie, aké si ani neviete predstaviť

Za svoju lásku zaplatili príliš krutú daň.

Mladý pár z Indie sa aj napriek zákazu rodičov rozhodol pre sobáš. To ešte zaľúbenci netušili, aké peklo tým rozpútajú.

23-ročného ženícha a 21-ročnú nevestu uniesli členovia nevestinej rodiny a vystavili ich bolestivému a ponižujúcemu mučeniu. Muža priviazali o stĺp a dobili ho, jeho manželku vyzliekli a oholili jej hlavu, potom oboch donútili vypiť moč. Jeden z útočníkov si celé zverstvá nakrúcal a záznam uverejnil na internete.

Manželský pár sa po svadbe odsťahoval kvôli pracovným povinnostiam, no do rodnej dediny sa vrátili na návštevu, no tam sa s pohostinnosťou ani zďaleka nestretli. Nevestina rodina nedala na sobáš súhlas pretože im nestačilo ženíchovo veno, ktoré pozostávalo z dvoch kôz a približne 900 eur, informuje britský denník Daily Mail. Manželia podali trestné oznámenie na nevestinho otca, strýka a troch ďalších ľudí. Polícia zatkla dvoch ľudí.