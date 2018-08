Ťažká rana pre zdravotníctvo v Hlohovci: Koniec liečebne pre dlhodobo chorých pacientov?!

Mesto Hlohovec sa bude snažiť znovu otvoriť liečebňu pre dlhodobo chorých (LDCH), z ktorej začiatkom tohto týždňa prepustili všetkých klientov a dali výpovede pracovníkom.

Urobil to väčšinový vlastník prevádzkovateľa spoločnosti Nemocnica s poliklinikou, s. r. o., (NsP) bez toho, aby s rozhodnutím oboznámil menšinového vlastníka - miestnu samosprávu. Informoval o tom primátor Hlohovca Miroslav Kollár.

Usudzuje, že spoločnosť plánuje ukončenie činnosti. Mesto disponuje v NsP 49-percentným podielom, takže podľa primátora nemá v spoločnosti žiadnu manažérsku kontrolu. Zostatok je v majetku Klimati Logistic, s. r. o., za ktorou stojí cez NPHC Invest, s. r. o., Ivan Varga. NsP prevádzkuje Diagnostické centrum v časti budovy hlohovskej polikliniky, centrum zastrešuje popri LDCH aj pohotovosť.

Primátor povedal, že o udržaní LDCH rokujú s Trnavským samosprávnym krajom i Ministerstvom zdravotníctva SR a že zvoláva mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Malo by rozhodnúť o tom, či mesto založí stopercentnú mestskú spoločnosť, ktorá by bola v horizonte niekoľkých mesiacov schopná pokračovať v činnosti LDCH. "Chceme zachovať LDCH, pretože v celom regióne takéto zariadenie nie je," povedal Kollár. Zdôraznil potrebu udržania kvalitného personálu. "Sme pripravení zamestnať ich na druhý deň, ako im uplynie výpovedná doba," dodal. Pod gesciou radnice by LDCH mala podľa primátorových slov zvýšiť aj kapacitu lôžok zo súčasných 35 na 70 a mesto chce nájsť prostriedky na celkovú modernizáciu.

NsP spôsobila mestu ťažkú chvíle už vlani, keď po desiatich rokoch bez upozornenia ukončili nájom v druhej časti budovy, kde sú ambulancie lekárov a laboratóriá. "Vrátili ju v havarijnom stave," konštatoval Kollár.