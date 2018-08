Estónsko sa bráni pred útokmi: Vytvorilo kybernetické komando

Estónsko v rámci obrany pred útokmi v online priestore zriadilo vlastné kybernetické komando. V hlavnom meste Tallinn to v stredu potvrdila tamojšia armáda, píše agentúra DPA.

"Estónsko je kybernetickým štátom a to taktiež znamená, že musíme chrániť naše kybernetické systémy v občianskych i vojenských záležitostiach," povedal minister obrany Jüri Luik. Dodal, že každá konvenčná vojna má v súčasnosti aj svoj kybernetický rozmer. Komando s približne 300 vojakmi by malo byť plne funkčné do roku 2023.

Malý pobaltský štát, ktorý je lídrom v oblasti digitalizácie, sa v roku 2007 stal terčom tzv. DDoS útokov cielených na internetové stránky štátnych inštitúcií, bánk a médií. K útokom došlo počas sporov s Ruskom o premiestnenie sovietskeho vojnového pamätníka z centra Tallinnu v roku 2007. Išlo o vôbec prvé politicky motivované kybernetické útoky.

Estónsko, ktoré bolo už v tom čase krajinou s veľmi dobrými internetovými službami, po tom prijalo obranné kroky na predchádzanie podobným scenárom. V Tallinne má napríklad od roku 2008 svoje sídlo aj Centrum excelentnosti pre spoluprácu v kybernetickej bezpečnosti Severoatlantickej aliancie.