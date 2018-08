Africký šampionát je poriadna hanba: Na tieto dni atléti len tak ľahko nezabudnú

Zahájenie atletických majstrovstiev Afriky v Nigérii muselo byť odložené.

Dôvodom je dopravný chaos, v ktorom uväzli na letisku stovky účastníkov šampionátu. Niektorí z nich museli spať až tri dny na zemi, kedže v Lagosu čakali na naväzujúci let do mesta Asaba, kde sa akcie od stredy do nedele koná.

Africká atletická konfederace (CAA) uviedla, že sa v stredu uskutoční len zlomok z povodne plánovaných disciplín. Zostávajúca časť pretekov sa bude museiť kvôli chaosu zmestiť do programu ďalších dní.

Sociálne siete zaplavili fotografie a videá elitných africkách atlétov ako spia na podlahe letiska s batožinou miesto vankúšov. Nigeríjsky letecký úrad odmietol za chaos prevziať zodpovednosť, podľa neho majú letecké spoločnosti a organizátori šampionátu.

Ten sa mal konať v najväčšom meste Nigérie v Lagose, avšak bol presunutý do Asaby, mesta, ktoré nemá takmer žiadne skúsenosti s organizovaním podobných akcií.