Mladý poslíček všetkých ohromil: Po doručení pizze predviedol geniálne klavírne divadlo

Rodina si objednala na večeru pizzu a ani len netušila, aké nádherné prekvapenie ich čaká.

Keď poslíček dorazil do rodinného domu v Detroite a odovzdal im objednanú pizzu, všimol si, že v izbe skrývajú hotový poklad. V rohu stál klavír, ktorý ho ihneď zaujal. "To je teda nádherný klavír. Môžem si ho obzrieť?," využil šancu pokochať sa hudobným nástrojom.

Rodina mu bez váhania dovolila vstúpiť do obývačky a trocha sa poobzerať. Následne sa ho spýtali, či vie hrať. Bryce Dudal (18), ktorý práve dokončil strednú školu, sa priznal, že na klavíri sa učil hrať a rád by si to zopakoval. Sadol si teda za klavír a predviedol nádherné divadlo.

Keď bol Bryce malý, dokola počúval CD s piesňami od Beethovena. Rozhodol sa, že sa chce naučiť hrať na klavír, tak mu rodičia zadovážili detské klávesy. Videli však, že ich syn je skutočne talentovaný, preto sa dohodli, že mu kúpia klavír a prihlásia ho na hodiny k profesionálovi.

Bryce trénoval hodiny denne a neustále sa zdokonaľoval, no na strednej škole sa rozhodol ukončiť hodiny klavíru a začal sa venovať basketbalu. Avšak po návšteve rodiny, ktorej doručil pizzu, si uvedomil svoju lásku k notám a uvažuje nad tým, že sa opäť vráti k hraniu.