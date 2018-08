Eric je na zozname hľadaných teroristov: Slováka naverboval Islamský štát!

Šokujúce zistenie! Na jeseň 2014 odišiel Eric Nuhanovič (23), ktorý sa narodil v Ríme a má dve občianstva – jedno Bosny a Hercegoviny a druhé slovenské, bojovať do Iraku.

Informovala o tom TV Markíza s tým, že ide o prvého Slováka, ktorého naverboval Islamský štát. Ericovo meno dokonca figuruje na zozname hľadaných teroristov.

Príkaz na Ericovo zatknutie vydala vlani Bosna a Hercegovina z dôvodu vstupu do paramilitantných skupín. Nuhanovič má podľa TV Markíza trvalý pobyt v Kvačanoch neďaleko Prešova. Trvalý pobyt tam má aj jeho matka Andrea. Na Slovensku však podľa všetkého nebol veľa ráz. Podľa Ericovej matky jej syna naverbovali vo Švédsku.

Narodil sa pritom v Ríme a žil aj v Bosne. Oficiálne nepotvrdené informácie bosnianskych médií hovoria, že Nuhanoviča zabili v Iraku vo februári 2015 spolu s ďalšími 76 bosnianskymi džihádistami. Stále je však vedený medzi najhľadanejšími zločincami sveta v databáze Interpolu.

„Na jeseň 2014 odišiel do Iraku bojovať. Párkrát dal vedieť mame o sebe, potom prestal,“ povedala krstná mama jeho matky Božena Konečná s tým, že Eric vedel aj po slovensky. Podľa bezpečnostného analytika Andora Šándora možno predpokladať, že mŕtvy nie je. „Možno ho prehlásili za mŕtveho na základe toho, že mal u seba nejaké dokumenty iný mŕtvy človek. Ale to nemusel byť on. Ľudia, ktorí odchádzali do ISIS, si tak menili mená. Taký človek môže byť nebezpečný, nikto nevie, aké sú jeho plány a ako hlboko sa zradikalizoval,“ Andor Šándor.