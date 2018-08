Slovan musel zrušiť sústredenie: Hráči nie sú schopní trénovať

Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava musel predčasne ukončiť predsezónne sústredenie na Kysuciach

Dôvodom je vypuknutie črevnej chrípky. Ochorenie sa prejavilo u 19 hráčov, ktorí momentálne nie sú schopní zvládať tréningovú záťaž.

Vedenie účastníka Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) muselo zrušiť aj štvrtkový prípravný duel v Olomouci. "Najčastejšou príčinou pri takomto rozsiahlom zásahu črevnou chrípkou môže byť viróza, ktorú niektorý z hráčov mohol priniesť do kolektívu z iného prostredia," citoval klubový web člena lekárskeho tímu HC Slovan Iľju Chandogu.

Viacerí hráči absolvovali bezprostredne po stredajšom príchode do Bratislavy vyšetrenie v nemocnici, ktoré by do týždňa malo presnejšie určiť zdroj ochorenia. Letná príprava mužstva je tak do konca tohto týždňa prerušená, mužstvo sa opäť zíde na spoločnom tréningu v nedeľu 5. augusta.