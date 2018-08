Voda vs. minerálka: Čím lepšie uhasíte smäd v extrémnych horúčavách?

Zaháňate smäd minerálkou? Perlivé minerálne vody sú iste dobrou voľbou, niektoré dokonca podporujú chuť do jedla, ale sú naozaj také zdravé?

Silno mineralizovaná voda sa napríklad nehodí na pitie vo väčšom množstve. Na trhu je množstvo výrobcov a zorientovať sa v ich ponuke nemusí byť také jednoduché. Čo je vhodné pre dospelých ľudí, nemusí byť dobré pre deti či dôchodcov. Aké vlastnosti majú tieto výrobky a na čo sú dobré?

Voda tvorí približne 60 percent nášho tela. Jej dopĺňanie v týchto horúčavách, keď sa doslova varíme vo vlastnej šťave, je viac ako nevyhnuté. Smäd väčšina z nás hasí obyčajnou vodou z kohútika alebo minerálkou. Na otázku, čo je lepšie, však neexistuje jednoznačná odpoveď. „Prírodné minerálne vody je vhodné striedať a treba si na etikete spotrebiteľsky balenej prírodnej minerálnej vody prečítať množstvo celkových rozpustených látok (RL) vo vode,“ tvrdí Jozefína Kaššová z Úradu verejného zdravotníctva. Tie, ktoré obsahujú viac RL, a to nad 500 mg/l, by sa nemali konzumovať trvalo a vo väčších množstvách. „Chronicky chorí ľudia by ich mali piť po dohovore s lekárom,“ objasnila Kaššová.

Čo by sme mali uprednostniť?

V extrémnych horúčavách, ktoré teraz zasiahli Slovensko, by mal dospelý jedinec vypiť minimálne 2-3 litre vody za deň. Tí, ktorí pracujú napríklad vonku, by si dávku mali zvýšiť o ďalšie dva litre. Podľa odborníkov by sme v tomto horúcom pekle mali zabudnúť na vodu z vodovodného kohútika. „V týchto horúčavách by som uprednostnil aj v prípade malých detí stredne mineralizované vody, ktoré nám doplnia potrebné látky v tele,“ vysvetlil pre Nový Čas internista a nefrológ Igor Vozár s tým, že dopĺňať minerály môžeme aj šumivými tabletkami. Ani s pitným režimom to však netreba preháňať. „Ak napríklad nemáme pohyb, sedíme v tieni a sme ešte aj kardiaci, netreba do seba zbytočne liať litre vody,“ dodáva lekár.

Čo obsahujú minerálky a pre koho sú vhodné?

Chloridy

Obsahuje viac než 200 mg chloridov na liter

Väčšinou obsahuje aj sodík, preto jej konzumáciu nepreháňajte

Vápnik

Má najmenej 150 mg vápnika na liter, niekedy až 374 mg

Takýto obsah vápnika predstavuje 18 - 45 % odporúčanej dennej dávky, napr. v litri mlieka je 150 % dennej dávky

Z vody sa kalcium vstrebáva horšie ako z mlieka. Sírany

Hydrogénuhličitan sodný

Hydrogénuhličitan sodný NaHCO3 je jedlá sóda alebo sóda bikarbóna

Obsahuje viac ako 600 mg tejto látky na liter

Podporuje trávenie

Horčík

Je v nej minimálne 50 mg magnézia (Mg) na liter

Ak vypijete celý liter, do organizmu dostanete 14 % odporúčanej dennej dávky

Sírany

Obsahuje najmenej 200 mg síranov na liter

Má preháňavé účinky, pri obsahu síranu sodného a horečnatého sú výraznejšie než v prípade síranu vápenatého Sodík

Sodík

Má od 551 do 1 172 mg sodíka na liter

To predstavuje 28 - 59 % maximálneho odporúčaného denného príjmu v litri tekutiny

Zdroj: dTest

Perlivá alebo neperlivá?

oxid uhličitý zabraňuje rozmnožovaniu väčšiny mikroorganizmov

môže priaznivo ovplyvňovať chuť minerálnej vody

v malom množstve môže podporiť trávenie

nie je vhodná pre dojčatá a deti, osoby s ochorením srdca, pre ľudí s gastritídou alebo vredovým ochorením žalúdka či diabetikov so sklonom k prekysleniu organizmu Deťom určite nedávajte!

pre dojčatá nie sú vhodné vody s vysokou mineralizáciou a vody s vyšším obsahom sodíka

pre deti do 7 rokov nie je vhodná voda, ktorá obsahuje viac ako 1,5 mg fluoridov na liter

Pozor: Balená minerálka by nemala byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Mohli by sa v nej premnožiť prirodzene prítomné baktérie. Otvorenú fľašu vypite čo najskôr, alebo ju uchovávajte v chlade.