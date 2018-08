Známy francúzsky búrlivák opäť vypenil: Rakety ničil jednu po druhej

Francúzsky búrlivák Benoit Paire sa na tenisovom turnaji vo Washingtone predviedol v negatívnom svetle.

V zápase proti Baghdatisovi rozmlátil Paire hneď niekoľko svojich rakiet. Pri jednej demolícií dokonca vystrašil aj podávača uteráku, ktorý rýchlo od zúrivého tenistu odskočil.

Za nepriaznivého stavu 2:4 mu prvý krát rupli nervy, keď prehral servis. Po nevydarenom smeči začal posediačky mlátiť raketou do zeme, až ju celú zdevastoval.

A meltdown of epic proportions from Benoit Paire



Full video here https://t.co/Zgz1FTZLie pic.twitter.com/KIStWzrXht — Emily Benammar (@EmilyBenammar) 1. augusta 2018

Tým sa však príbeh nekončí. Ďalšiu raketu zlomil pri výmene strán, a nasledujúcu na lavičke, kde ho prišiel upokojiť aj protihráč. A aby toho nebolo málo, raketu hodil Francúz o zem aj tesne pred podaním si rúk po prehratom zápase.

Marcos Baghdatis (Cyp.) - Benoit Paire (Fr.) 6:3, 3:6, 6:2

Avšak vyčíňanie tenistu malo aj pozitívne stránky, tieto dve fanúšičky si rakety odniesli domov ako suvenír.