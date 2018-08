Sagan prekvapil fanúšikov: Nový imidž, nový začiatok?!

Namiesto oddychu vyhráva!

Slovenský cyklista Peter Sagan (28) ovládol po Tour de France už druhé preteky. Po pondelkovom triumfe na kritériu v Aalste dominoval aj v utorok podvečer na okruhoch v meste Roeselare, keď v pretekoch na 100 km nenašiel premožiteľa.

Sagan, šesťnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour, sa v Roeselare objavil opäť spoločne so svojím talianskym tímovým kolegom z tímu BORA-hansgrohe Danielom Ossom (31), ktorý skončil dvanásty. Vo štvrtok sa Sagan v Belgicku predstaví na podujatí Criterium Herentals a potom si dopraje krátku pauzu, aby sa pripravil na majstrovstvá Európy v Glasgowe (12. augusta). „Urobíme všetko pre to, aby Peťo na ME štartoval,“ povedal pre Nový Čas športový riaditeľ Bory Ján Valach (44).

Slovenský cyklista sa dokonca na druhom kritériu prezentoval aj zmenou imidžu. Oholil si bradu, fúzy si nechal iba pod nosom. Mnohí fanúšikovia sú navyše prekvapení z toho, že Sagan iba deň po skončení Tour de France, kde zažil v sedemnástej etape poriadne drsný pád, štartuje na týchto pretekoch. Veď predsa v závere Tour mlel z posledného a vyzeral, že je na tom fyzicky naozaj zle.

„Viete, veľmi som trpel, aj keď som bol dieťa a musel som každé ráno vstávať a ísť do školy. To pre mňa bolo oveľa horšie ako sedieť na bicykli, to nie je až také hrozné,“ vysvetlil Sagan pre portál cyclingnews.com.

Len čo sa Sagan objavil na verejnosti s novým imidžom, fanúšikovia začali špekulovať. Znamená drastická zmena výzoru nový začiatok po avizovanom rozchode s manželkou Katarínou Smolkovou (30)? „Keď niečo na sebe človek zmení, môže to značiť, že sa aj niečo v jeho živote zmenilo. Je to však o tom, že on sám sa rozhodne pre zmenu, zo svojho vnútorného nastavenia, nie vplyvom okolia. Pri známych osobnostiach zmena imidžu môže byť aj súčasťou reklamy či podpísania kontraktu,“ skonštatoval pre Nový Čas psychológ František Skokan.