Prehra s Trnavou nebola v pláne: V Legii začali padať hlavy!

Legia Varšava neprešla v 2. predkole Ligy Majstrov cez Spartak Trnava.

"Taký je futbal. Postup sme si podľa môjho názoru prehrali už v prvom zápase, keď sme v závere inkasovali druhý gól. Dnes sme však ukázali, že vieme hrať lepšie. Som hrdý na mojich hráčov, pretože bojovali do konca aj za nepriaznivých okolností. Napriek oslabeniu sme dokázali streliť gól a neboli sme ďaleko od toho, aby sme si vybojovali predĺženie," hovoril pre RTVS po zápase tréner Legie Klafurič. Legia Varšava nedokázala postúpiť cez futbalistov Spartaku Trnava a veľa vody v pohárovej Európe nenamútila. V poľskom veľkoklube teda prišlo na vyvodzovanie zodpovednosti. Ako prvý sa z tímu porúča práve tréner Klafurič.

"Klub dnes urobil rozhodnutie, v dôsledku ktorého Dean Klafurič skončil na poste trénera prvého tímu Legia Varšava. V súčasnosti prebiehajú rokovania ohľadom nového trénera, ktoré by sa mali byť ukončené do dvoch týždňov. Radi by sme sa poďakovali Deanovi Klafuričiovi za jeho prácu v Legii a jeho odhodlanie, ktoré vyústilo do získania titulu poľského šampióna a získanie poľského pohára v minulej sezóne. Prajeme vám ďalšie úspechy vo vašej ďalšej trénerskej kariére," uviedli na oficiálnej stránke klubu.