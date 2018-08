Psychologička o nástupe do školy: Deti by mali vedieť, že akékoľvek pocity sú v poriadku

NAJDOLEŽITEJŠIA ZÁSADA: „Úplne najdôležitejšie je, aby ste dávali deťom stále najavo, že im ROZUMIETE s čímkoľvek za vami prichádzajú. Mali by vedieť, že akékoľvek ich pocity sú v poriadku. Nepresviedčajte ich vetou „Neboj sa, veď to nič nie je, všetci to zvládli, aj ty to zvládneš.“ Namiesto toho skúste dieťaťu pomôcť jeho pocity POTVRDZOVAŤ: „Vidím, že máš strach a je to v poriadku, veľa detí má strach, keď ide prvýkrát do školy“ alebo „Asi sa cítiš neistý, pretože nevieš, čo ťa tam čaká,“ radí PhDr. Mária Balážová.