Chudovský o svojom odchode z vedenia SND: Tvrdá kritika ministerky Laššákovej

Stretnutie s ministerkou malo byť o možnom riešení súčasnej situácie v SND i financovaní kultúrnej inštitúcie, namiesto dialógu o budúcnosti prišiel odvolací dekrét.

Generálny riaditeľ SND Marián Chudovský to uviedol v súvislosti so stredajším stretnutím s ministerkou kultúry SR Ľubicou Laššákovou (Smer-SD), po ktorom rezort oznámil, že Chudovský na svojom poste končí. "Veril som, že sa aspoň porozprávame o možných riešeniach, ktoré som mal pripravené smerom do budúcnosti a že počkáme minimálne na výsledok auditu, ktorý nariadil rezort kultúry v SND," povedal Chudovský. "Moja snaha však stroskotala, dostal som odvolací dekrét," dodal končiaci generálny riaditeľ SND o pracovnom stretnutí s ministerkou, ktoré bolo vôbec prvé po nástupe Laššákovej do funkcie v druhej polovici marca 2018.

Chudovský je presvedčený, že vo svojom pôsobení na čele SND nepochybil. "Som hrdý na to, že sme vytvorili koncepčný program, domáce i zahraničné ocenenie sa premietlo do rekordných tržieb. Mali sme pripravené aj projekty do budúcnosti, ktoré mohli budovať dlhodobé renomé a prestíž SND, to sa asi teraz trochu preruší," uviedol. Zopakoval, že ak si má SND udržať vysokú umeleckú kvalitu i konkurencieschopnosť so špičkovými kultúrnymi scénami v Európe, potrebuje vyššie dotácie. "Stále hovorím, že SND, ako aj celá kultúra na Slovensku sú poddimenzované," upozornil. O svojej budúcnosti ešte nerozmýšľa, je však presvedčený, že sa bude venovať divadelnej réžii.

Ministerka odvolala generálneho riaditeľa SND po stredajšom stretnutí v sídle rezortu kultúry. Ministerka v predchádzajúcich dňoch avizovala, že problémy, ktoré sa týkajú hospodárenia SND, mieni riešiť ozdravnými opatreniami vrátane vyvodenia personálnej zodpovednosti. Okrem medializovaných informácií o hrozbe štrajku v SND z dôvodu nevyplatených pohyblivých častí mzdy niektorým zamestnancom SND, sa ministerka kriticky vyjadrila ku generovaniu hospodárskej straty.