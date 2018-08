Najväčší debakel v kariére: Takúto hanbu ešte Serene Williamsová nezažila

Najväčší debakel v kariére. Tenisová kráľovná Serena Williamsová (36) dostala poriadnu nakladačku.

Na turnaji Silicon Valley Classic v San Jose končí už v prvom kole, keď proti Britke Johanne Konatovej získala jediný gem. V druhej sade sa porúčala z kurtu s potupným kanárikom.

Zo strany držiteľky dvadsiatich troch grandslamových titulov vo dvojhre to bol jednoducho prepadák. Dvadsaťpäť nevynútených chýb, úspešnosť prvého servisu 41 percent, znamenalo vo výsledku debakel. Americká hviezda prehrala wimbledonské finále a teraz padla tvrdo znova. To, že by uhrala počas zápasu len jeden gem, sa jej stalo prvýkrát od roku 1995.

"Súperka hrala skvele, naopak mne sa nedarilo nič. Potom už získala Kontaová istotu a išla si za víťazstvom," zhodnotila svoje vystúpenie tridsaťšesťročná Američanka.

"Výkon Sereny sa pochopiteľne ani nepriblížil tomu, čo naozaj vie. Ja som sa sústredila hlavne sama na seba. Snažila som sa nemyslieť na to, proti akej šampiónke hrám. Cítila som, že som lepšia, ale stále musím zostať pokorná. Bol to veľký zážitok, zahrať taký zápas," tvrdila po zápase spokojná Britka.

Dvojhra - 1. kolo:

Mihaela Buzarnescuová (5-Rum.) - Sachia Vickeryová (USA) 6:3, 4:6, 6:3, Heather Watsonová (V.Brit.) - Claire Liuová (USA) 6:4, 3:6, 6:4, Johanna Kontová (V.Brit.) - Serena Williamsová (6-USA) 6:1, 6:0, Amanda Anisimová (USA) - Čchiang Wang (Čína) 6:2, 7:5.