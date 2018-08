Španielsko a Portugalsko sužujú extrémne horúčavy: Teploty budú atakovať 50 °C!

Meteorológovia v Španielsku vydali výstrahu pred vysokými teplotami pre veľkú časť územia.

V dôsledku prúdenia teplého vzduchu z Afriky smerom na sever by mohla teplota niekde presahovať 40 stupňov Celzia. Informovala o tom agentúra AP.

Španielska meteorologická služba varovala pred horúčavami v ôsmich provinciách v južnom regióne Andalúzia a v okolí Madridu. Vlna týchto horúčav zasiahne Španielsko už v stredu. Pre ďalšie dve desiatky provincií platí výstraha nižšieho stupňa. Podľa meteorológov môže ortuť teplomera v troch hlavných riečnych údoliach vo štvrtok a piatok vystúpiť až na 44 stupňov.

Úrady žiadajú, aby ľudia v najväčších horúčavách radšej nevychádzali von z budov. Obyvateľom tiež odporučili dodržiavať pitný režim a ochladzovať svoje domovy i autá.

Teploty až na 48 °C

Medzi štvrtkom a sobotou by sa teploty na niektorých miestach Španielska a Portugalska mohli podľa britského denníka The Sun vyšplhať až na 48 stupňov Celzia. To je európsky teplotný rekord, ktorý bol zaznamenaný v roku 1977 v Aténach. V Španielsku bola doteraz najvyššia nameraná teplota 47,3 stupňa a v Portugalsku 47,4 stupňa Celzia.

V Portugalsku je kvôli mimoriadne horúcemu a suchému počasiu pripravených takmer 11.000 hasičov, ktorí s pomocou 56 lietadiel môžu zasiahnuť v prípade lesných požiarov.