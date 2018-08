OĽaNO tvrdí, že vláda podporuje pochybné projekty: Ministerstvo hospodárstva oponuje

Slovensko namiesto životaschopných firiem podporuje rôzne pochybné projekty. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR z Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) namiesto skutočných inovácií podporuje často iba nákup strojov, pričom inovácie sú predovšetkým o ľuďoch.

Skonštatovala to v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Miliardu z OP VaI podľa nej spravuje rezort hospodárstva, ktorý v mnohých prípadoch namiesto inovácií podporuje iba nákup strojov či vytváranie prevádzok bez akejkoľvek inovácie či vyššej pridanej hodnoty. Ako dodala, hlavným cieľom podpory inovácií by malo byť zlepšenie postavenia slovenských podnikov v porovnaní s ostatnými firmami vo svete, aby mohli vytvárať výrobky s vyššou pridanou hodnotou. "Na inováciu máme vyčlenenú jednu miliardu eur na ministerstve hospodárstva a mali by sme to využiť na to, aby Slovensko bolo úspešnou krajinou," zdôraznila Remišová s tým, že SR by nemala byť len montážnou linkou.

Poznamenala, že do eurofondových výziev na dotácie MH SR sa dostali aj fungujúce firmy. "Ale ministerstvo podporilo veľmi veľa projektov, ktoré podľa nás vyzerajú veľmi pochybne a ich podpora nemala zmysel," doplnila. Jednou z takýchto firiem je podľa Remišovej napríklad spoločnosť Global Industry Solution. "Firma s prakticky nulovými tržbami s prepojeniami na známeho oligarchu, ktorej štát bez problémov dáva miliónové dotácie," opísala, pričom takýchto prípadov vraj hnutie na ministerstve našlo veľa. Remišová uviedla, že firmy by mali dostať dotácie len do výšky 30 % ich tržieb, podobne ako je to v Estónsku.

Podotkla, že ministerstvo by malo kontrolovať prínos týchto dotácií, čo v súčasnosti nerobí, a zmeniť by sa mala aj forma podpory. "Navrhujeme, že čo sa týka podnikov, tak by to mali byť lacnejšie a lepšie dostupné pôžičky," konštatovala s tým, že OĽaNO bude podávať aj podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR a obráti sa aj na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Plánuje si vyžiadať aj dodatočné informácie o jednotlivých výzvach od rezortu hospodárstva.

MH SR: Nie je možné, aby sa o podporu z dotácií uchádzali účelovo založené firmy

Nie je možné, aby sa o podporu z dotácií uchádzali účelovo založené spoločnosti. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pravidelne a dôsledne kontroluje dodržiavanie zmluvných záväzkov. Uviedol to hovorca rezortu hospodárstva Maroš Stano v reakcii na stredajšie vyjadrenia hnutia OĽaNO o podporovaní pochybných firiem cez dotácie z Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI).

"O príspevok na zavádzanie nových inovatívnych technológií, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť, sa môže uchádzať každá spoločnosť, ktorá spĺňa vopred známe objektívne kritériá, ako napríklad pôsobenie na trhu minimálne tri roky, skúmajú sa aj aktíva vo vzťahu k žiadanej dotácii," priblížil Stano s tým, že vyjadrenia OĽaNO sa nezakladajú na pravde.

Podľa rezortu hospodárstva nie je možné, aby sa o podporu uchádzali účelovo založené spoločnosti. "Pri vyhlásení každej výzvy spolupracuje rezort s podnikateľskými združeniami a akademickou obcou. Každý hodnotiteľ bol z príslušnej oblasti, ktorej sa projekt týkal. Ministerstvo nemá problém s transparentnosťou procesu, ani jeho prípadnou kontrolou," skonštatoval hovorca.

Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová tiež kritizovala, že rezort hospodárstva namiesto skutočných inovácií často podporuje iba nákup strojov. Podľa ministerstva je však logické, že väčšinou spoločnosti žiadajú o príspevok na inováciu svojej výroby.

"Chcú aby pomocou novej technológie bola výroba efektívnejšia, lacnejšia alebo energeticky menej náročná. Povedie k vyššej konkurencieschopnosti a zvýšeniu kvality či množstva produkcie," ozrejmil Stano, podľa ktorého je cieľom ministerstva, aby projekty prispeli k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a rastu slovenskej ekonomiky. Dodal, že rezort má do konca septembra tiež špeciálnu výzvu na podporu aj pre podnikanie v menej rozvinutých regiónoch.