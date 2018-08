Erik Grendel po vyradení Legie sníva: Záložník Spartaka chce ten pocit dopriať spoluhráčom

Po vyradení HŠK Zrinjski Mostar sa futbalisti Spartaka Trnava postarali v 2. predkole Ligy majstrov o pokorenie ďalšieho nasadeného súpera.

Cez poľského šampióna Legiu Varšava prešli najmä vďaka víťazstvu 2:0 u súpera, keďže domáca odveta im nevyšla podľa predstáv a prehrali 0:1. Napriek tomuto výsledku sa v Trnave v utorok večer veľkolepo oslavovalo.

"Pocity sú výborné, postup je veľký úspech. Bolo to síce s odretými ušami, ale nakoniec sa to podarilo," vravel český stredopoliar Jakub Rada.

Spartaku malo pomôcť vylúčenie Marka Vešoviča v 37. minúte, opak bol však pravdou, keďže po zmene strán domáci upustili od aktívnej hry a stiahli sa do obrannej ulity. Legia to využila v 63. minúte na strelenie gólu a mala dostatok šancí aj na druhý. V úplnom závere mohol poslať duel do predĺženia Carlitos, ale netrafil bránu, to už hrali hostia aj bez druhého vylúčeného hráča Domagoja Antoliča.

"Po vylúčení súperovho hráča sme si mysleli, že to uhráme v pokoji, čo nám asi trocha ublížilo. Začali sme si uvedomovať, že postup je blízko a to nám zväzovalo nohy. Definitívne som si odfúkol až po konečnom hvizde rozhodcu, pretože v poslednej sekunde mala ešte Legia vyloženú šancu," priznal Rada, ktorý je v Trnave na hosťovaní z FK Mladá Boleslav.

V 3. predkole (7./8. augusta, odvety 14. augusta) sa slovenský šampión stretne s úspešnejším zo srbsko-litovskej konfrontácie medzi Crvenou Zvezdou Belehrad a Suduvou Marijampole (prvý zápas 3:0). Prvý zápas odohrá vonku, v odvete bude mať výhodu domáceho prostredia. Ešte predtým sa v pondelok 6. augusta v Nyone uskutoční žreb play off LM a Európskej ligy, ktorú má Spartak v jednom alebo v druhom prípade istú.

"Ešte je skoro myslieť na Belehrad, ktorý bude pravdepodobne náš súper, pretože v sobotu nás čaká Podbrezová. V kútiku duše snívať o skupine Ligy majstrov, či Európskej ligy môžeme, ale ideme za týmto snom potichu. Dnes sme videli, kde je európsky futbal. Pred nami je ešte veľa práce. Zažil som už dvakrát postup do skupinovej fázy európskych pohárov, je to skvelý pocit. Doprial by som ho zažiť týmto chalanom aj za minulú majstrovskú sezónu," poznamenal Erik Grendel.

Z trénera Radoslava Látala bola po zápase cítiť úľava, sám si totiž uvedomoval nedostatky v hre jeho tímu. "Nebolo to z našej strany ideálne, ale zaplať pán Boh za dve červené karty, ktoré dostal súper, čím si skomplikoval odvetu. Potvrdilo sa to, čo som hovoril už na predzápasovej tlačovej konferencii, teda že to bude ťažký zápas. Ukázala sa kvalita Legie, vďakabohu, že to takto dopadlo. Týmto zápasom sme žili celý týždeň, sme radi, že sme potešili fanúšikov, je to nádherné."

Nahustený program a dvojzápasový týždňový mikrocyklus si vyžadujú posilnenie kádra. Na ceste do Trnavy je Marek Bakoš, 35-ročný útočník Viktorie Plzeň a bývalý slovenský reprezentant. "Je to jedna z možností, s hráčom komunikujeme. Máme v hľadáčiku ešte jedného kvalitného futbalistu. Veľmi rád by som týchto hráčov privítal v klube, boli by pre nás posily. Vieme, že potrebujeme do útoku ešte jedného hráča. Egho hral s opuchnutým kolenom, riešime mnohé problémy, Kadlec mal tiež svalové ťažkosti. Narastá to, prichádzajú zranenia, musíme s tým bojovať," povedal Látal.