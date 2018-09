Bezdomovec zúfalo hľadal prácu: Vďaka tejto fotografii má už 200 ponúk

Webový vývojár, ktorý sa snažil nájsť prácu v uliciach, dostal stovky ponúk od zamestnávateľov.

Bezdomovec David Casarez vystúpil na ulici s nápisom "Homeless, hungry 4 success to resume", bezdomovec hladný po úspechu a rozdával kópie svojho životopisu každému, kto sa zastavil.

Otvoriť galériu Vďaka jednej fotografii dostal 200 pracovných ponúk. Zdroj: Twitter/ Fox News

David sa podľa FoxNews presťahoval z Texasu do Kalifornie, aby nasledoval svoje sny a pracoval v technickom priemysle, ale prišiel o svoje úspory. Spal v parkoch a na schodiskách.

"Povedal som si, že všetko, čo potrebujem, je jedna osoba, aby videli, že za to stojím," povedal. Tá osoba bola Jasmine Scofield, ktorá zverejnila Davidovu fotku na Twitteri a dostala 130 000 retweetov. "Bola to pre neho posledná šanca a ja som sa rozhodla, že mu musím pomôcť." Počas niekoľkých dní dostal 200 pracovných ponúk a bol v kontakte so spoločnosťami Netflix, Google a Pandora.

Teraz trávi čas plánovaním pracovných rozhovorov a povedal, že jedna zo spoločností mu ponúkla možnosť prespávať v hoteli, kým pohovormi prechádza. "Neočakával som, že sa toto stane. Podpora je ohromná, veľmi pozitívna," povedal.