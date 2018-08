Anjelik z Victoria´s Secret na Slovensku: Čo priviedlo krásnu topmodelku do Bratislavy?

Svetová krása u nás! Francúzska topmodelka Cindy Bruna (23), ktorá už päť rokov patrí pod ochranné krídla exkluzívnej americkej značky Victoria´s Secret, zavítala do Bratislavy. Čokoládovú krásku do našich končín priviedla práca.

Novému Času exkluzívne prezradila, aké to je byť „anjelikom“ v slávnom módnom impériu, ktoré milujú milióny žien po celom svete, ale aj to, že vďaka svojmu výzoru to v detstve nemala ľahké. Bruna priletela do Bratislavy prvýkrát v živote kvôli pracovnému foteniu. „Bolo to úžasné, užívam si to tu,“ povedala bezprostredná Cindy, ktorá sa síce v hlavnom meste ohriala len jeden deň, no stihla svojou krásou očariť mnohých.

Za svoj výzor, pri ktorom sa rozbúši srdce nejednému chlapovi, vďačí podľa vlastných slov prírode. „Nie som vegánka, jem úplne všetko, veľa cvičím, robím fitnes, jedného osobného trénera mám v New Yorku a druhého v Paríži,“ dodala sexica, ktorej bola jej prirodzená krása v detstve skôr príťažou.

„V škole medzi deťmi nebolo jednoduché byť iná, no vďaka tomu, ako vyzerám, dnes robím to, čo robím,“ vysvetlila Cindy, ktorá si prácu pre nablýskané módne impérium nevie vynachváliť.pochvaľuje si. Hoci sa povráva, že sa modelky medzi sebou príliš nemusia, Bruna hovorí o opaku. „Mám rada moje kolegyne a stali sa z nás priateľky, napríklad s Candice Swanepoel či Adrianou Limou sme ako rodina,“ dopĺňa. Neznáme jej nebolo ani meno Adriana Sklenaříková. „Poznám ju, stretli sme sa v Cannes. Je neuveriteľne krásna a má úžasné nohy,“ uzavrela kráska.