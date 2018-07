Pohyby na Zemplíne: Do Michaloviec mieri posila z Legie Varšava!

Fortunaligový klub MFK Zemplín Michalovce posilnil americký futbalista s macedónskymi koreňmi Brian Iloski. Dvadsaťdvaročný stredopoliar naposledy obliekal dres poľského šampióna Legie Varšava.

"Prichádza k nám na ročné hosťovanie. Sme radi, že sme ho získali do svojich služieb, lebo je to šikovný krídelník. Navyše je to ľavák a tých máme v našom mužstve nedostatok. Veríme, že sa mu u nás bude dariť a pomôže nám k naplneniu vytýčených cieľov," povedal pre oficiálny web klubu predseda predstavenstva MFK Zemplín Štefan Laurinčík.

Iloski vyrastal v akadémii Los Angeles Galaxy, odkiaľ v roku 2013 odišiel do UCLA Bruins. V tomto tíme pobudol štyri a pol roka s výnimkou krátkeho pôsobenia v San Diegu Zest FC.

Bývalého mládežníckeho reprezentanta USA si neskôr vyhliadol popredný poľský klub Legia Varšava, s ktorým začiatkom tohto roka podpísal dvojročný kontrakt. Do tréningového procesu Zemplínčanov sa zapojil v utorok.

Iloski je šiestou letnou posilou tímu trénera Antona Šoltisa. Pred ním prišli do mužstva postupne Llazaros Rota, Danylo Beskorovayny, Blažej Vaščák, Cheick Alan Diarra a Jakub Grič. Na hosťovaní z Legie Varšava je v michalovskom tíme aktuálne aj ghanský útočník Sadam Sulley.