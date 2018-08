Myslela si, že má chrípku: O niekoľko hodín jej rodina dávala posledné zbohom

Väčšina z nás počula o meningokovi. Je to hrozné ochorenie, ktorí mnohí ľudia neprežijú a tí, ktorí prežijú, môžu zostať natrvalo postihnutí.

Mnohí ľudia považujú hlavne deti za hlavnú skupinu ohrozených, ale v skutočnosti je ohrozený každý, kto nie je zaočkovaný. Sarah Joyce mala 30 rokov, keď sa stala obeťou choroby, ktorá ju takmer zabila. Prišla o štyri orgány a absolvovala niekoľko amputácií.

Keď Sarah zostala chorá počas návštevy svojich rodičov, netušila, že sa s ňou bude jej rodina o pár hodín lúčiť. "Cítila som sa trochu zle a myslela som si, že mám chrípku. Počas niekoľkých hodín som zvracala a mala som vysoké horúčky," povedala Sarah pre News.com.

"Nemohla som sa pozrieť na svetlo a mala som naozaj veľmi veľké bolesti hlavy. Tvár mi opuchla a mala som škvrny okolo očných viečok." keď sa jej stav zhoršil, zobrali ju do nemocnice, a to jej zachránilo život. Aby zistili či má naozaj meningoka, museli jej odobrať vzorku tekutiny z miechy, pretože nemala fialové fľaky. "Keď som po odobratí zbadala fľaky na nohách, vedela som, že je zle. O niekoľko minút sa už moje telo vypínalo a museli ma resuscitovať."

Doktor informoval jej rodinu, že pravdepodobne bude žiť už len 48 hodín. "Moja mama, otec, sestra, všetci ma objímali predtým, než som upadla do kómy. Hovorili mi zbohom. To je niečo, čo nikdy nezabudnem a oni tiež nie." Jediná šanca, ako udržať Sarah nažive, bola napojiť ju na prístroje. Choroba rýchlo ukončovala životnosť jej orgánov, takže lekári museli pracovať veľmi rýchlo a aj tak si neboli istí či to vyjde.

"Keď som sa po ôsmich dňoch prebudila, nemohla som hýbať svojím telom. Bola som opuchnutá, mala som pľuzgiere, moje ruky a nohy boli čierne. Bola som na dialýze 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Nemohla som chodiť, jesť, nemohla som robiť nič."

Sarah odvtedy absolvovala 23 operácií a prišla o slezinu a žlčník, amputovali jej tri prsty na rukách a šesť na nohách. Bolestivé pre ňu bolo aj naučiť sa opäť chodiť. Stále prežíva veľkú bolesť. Odstránili jej 80 percent hrubého čreva a má niekoľko rúrok v hrudníku a žalúdku. "Veľakrát som chcela, aby to skončilo. Trpela som tým, že som mala pocit, že môj život už nebude nikdy dobrý. Ale som tu. Iní nemali také šťastie ako ja."

Podľa nej dostala meningokoka preto, lebo nebola zaočkovaná. ,,Môže sa to stať komukoľvek, v každom veku. Nedovoľte, aby sa to stalo vám."